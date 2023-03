HANNUN lanza hoy un Live Shopping exclusivo de sus nuevos esenciales SS23 Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 11:27 h (CET) La venta privada tendrá lugar hoy 15 de marzo de 18:30 a 19:30 a través de Vivid para aquellos inscritos a través de la invitación de su newsletter Hannun lanza hoy un live shopping exclusivo de sus "New in essencials", una selección de nuevos esenciales a precios mini, que tendrá lugar de 18.30 a 19.30 horas solo para inscritos a través de la invitación de su newsletter.

En esta fiesta online con un número limitado de invitados, los usuarios inscritos a través de la invitación de la newsletter de la marca, podrán conocer de cerca las nuevas piezas y conseguir descuentos y ofertas exclusivas. Estará presentada por Lorena Left y Lorena Zegarra (Head of Product de Hannun) y en ella podrán descubrir los nuevos productos, os mejores tips de interiorismo y acceder a sorteos y descuentos únicos.

La S23 Essentials de Hannun está formada por 12 productos únicos: jarrones, maceteros, baldas, espejos, joyeros y organizadores perfectos para renovar la decoración de la casa de forma sostenible y el sello único de la marca a precios accesibles a todos los bolsillos.

Estos son algunos de los esenciales más deseados que se podrán adquirir desde 39,90€:

Mesita de noche flotante Bobbie

Esta versátil mesita flotante es perfecta para aquellos que huyen de las clásicas mesitas de noche. Elaborada artesanalmente con madera de abeto de origen sostenible, su diseño de formas orgánicas rompe con lo establecido y es perfecto para dormitorios pequeños. Se puede colocar en dos posiciones, con la tabla vertical a la derecha o a la izquierda para adaptarse a cualquier espacio. Además, se puede utilizar su balda vertical para apoyar un libro o esconder elementos que no se quieran tener a la vista.

Jarrón florero de pared Koen

Elaborado a mano con madera maciza de pino de origen sostenible, este jarrón se convertirá en un accesorio deco con mucha personalidad. Está disponible tanto en tamaño individual como en pack de 2 o 3 unidades para crear una composición al gusto. Se puede completar el look añadiendo ramilletes de flores secas, hierba de pampa, ramitas de eucalipto o algodón y crear un propio jardín vertical en casa.

Balda estante Milou

Sencillo, práctico y sostenible, es el complemento ideal para exponer fotos y láminas favoritas con un look natural. Creado artesanalmente con madera maciza de abeto de bosques de explotación controlada, su diseño minimalista encaja con cualquier estilo decorativo. Gracias a su reducido tamaño se puede colocar en cualquier pared de la casa: encima del sofá o la cama, en el pasillo e incluso en la cocina a modo de especiero. Está disponible en dos dimensiones: 50 y 100 cm.

Macetero cuadrado Macetero Nico

Esta pieza elaborada de forma artesanal es ideal tanto para el interior de casa como para exteriores cubiertos, permitiendo decorar las plantas con un toque de calidez inconfundible gracias al encanto de la madera recuperada. Está fabricado con listones de madera sobrante de aserradero recuperados por los expertos de HANNUN tras realizar un tratamiento especial. PVP: 39,90 €

Sobre Hannun

Sociedad barcelonesa fundada en 2018, Hannun es una compañía dedicada al diseño de muebles y decoración artesanales producidos en Europa con maderas recicladas y de origen sostenible.

Hannun produce sus productos de forma responsable con el medio ambiente utilizando productos sostenibles, no tóxicos y reciclables, incluyendo desde la madera, hasta los barnices, pasando por el embalaje, y de forma comprometida con la sociedad mediante acuerdos justos con proveedores artesanos en Europa.

Comprometidos con la deforestación y con el cuidado del medio ambiente, es la primera marca de mobiliario y decoración española en formar parte de la comunidad de empresas certificadas B-Corp que construyen un mundo más sostenible e inclusivo. La compañía está presente en el mercado de capitales cotizando en el BME Growth (Ticker: HAN).

