Alamar Sailing ofrece un curso PER online de 5 semanas Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 12:34 h (CET) La navegación es una actividad que genera pasión en muchas personas. Aunque pueda parecer un sector en el que prevalecen los hombres, cada vez son más las mujeres que se animan a aprender a navegar y a llevar sus propias embarcaciones. En este sentido, una de las mujeres a las que le fascina sentir el mar y el viento en la cara, manteniendo el rumbo y trimando velas, es Susanita Alamar, quien a principios del 2019 decidió dedicarse de manera profesional a su gran pasión por el mar y los veleros.

Las personas que estén interesadas en obtener la certificación PER (Patrón de Embarcaciones Recreo), encontrarán en el curso PER online que ofrece Susanita Alamar una de las mejores plataformas para adentrarse de lleno en el mundo de la navegación.

Los diferentes planes para realizar el curso PER online El curso PER online de Alamar Sailing, dirigido principalmente a mujeres, tiene una duración de 6 semanas y los próximos cursos se realizarán del 15 de marzo al 20 de abril (con fecha de examen el 22 de abril) y del 08 de mayo al 16 de junio (con fecha de examen el 17 de junio).

Una vez superado el examen teórico, se harán grupos de 6 alumnas para realizar las prácticas obligatorias de 16 h de motor, que tendrán lugar en un fin de semana, en dos fines de semana o entre semana, según disponibilidad.

Para poder obtener el título del PER, las alumnas deberán realizar también un curso de Radio Operador de Corto Alcance (ROCA), que se impartirá de manera presencial en el Port Olímpic de Barcelona. Las fechas para este curso serán propuestas a las alumnas para que elijan cuál es la que mejor les va por disponibilidad. Por otro lado, las alumnas que lo deseen podrán realizar prácticas de ampliación a islas más vela durante otro fin de semana adicional de viernes a domingo (48 h).

Gracias al curso PER online de Alamar Sailing, las alumnas inscritas podrán disfrutar de una maravillosa experiencia en el mar, donde aprenderán a navegar bajo la asesoría, soporte e instrucciones de una profesional y experta en navegación de embarcaciones como Susanita Alamar.

Atreverse a coger el timón será sencillo gracias a la ayuda de Susanita Alamar Al obtener la titulación del curso PER online, la alumna podrá gobernar embarcaciones de recreo a motor y vela de hasta 15 m de eslora hasta 12 millas de la costa. Aquellas personas que también hayan cursado las prácticas de ampliación estarán además capacitadas para llevar embarcaciones a vela hasta las Islas Baleares.

Gracias al curso PER online de Susanita Alamar y Alamar Sailing, las personas que se certifiquen podrán salir de la rutina diaria, ganar confianza en el timón y manejar una embarcación en todo el territorio español. Aquellas personas interesadas en realizar el curso de Alamar Sailing pueden encontrar toda la información sobre los diferentes planes disponible en su página web.

