Real Sociedad, Barça y Villarreal, los equipos españoles que saben rentabilizar mejor sus fichajes Son los tres clubes españoles del top ten europeo de creación de valor de la plantilla, un ranking liderado por el Bayern Munich, el Tottenham y el Milan Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 15 de marzo de 2023, 11:59 h (CET)

El Barcelona, el Villarreal y la Real Sociedad se sitúan en el top 10 de los equipos de fútbol de Europa que mejor invierten, según el Informe sobre la inversión en fútbol, realizado por la red social de inversión eToro, en asociación con Transfermarkt. El equipo de San Sebastián figura en el cuarto puesto de la tabla después de que la cifra que abonó por sus jugadores (93,5 millones de euros) se haya multiplicado hasta alcanzar los 380,5 millones de euros. Esto supondría que por cada euro que invirtió, habría ganado tres. El club azulgrana se sitúa en quinta posición, con un valor añadido obtenido para su plantilla de 279,5 millones de euros, mientras que el Villarreal ocupa el noveno puesto, con un valor añadido de 230,4 millones de euros. No obstante, el equipo castellonense lidera en términos relativos el rendimiento de la inversión de los clubes analizados ya que el valor añadido de la plantilla cuadruplica la cifra que pagó por sus jugadores.

“El fútbol vive un mercado alcista desde hace más de 40 años y el aumento de los precios de los traspasos es sencillamente sorprendente. Pero detrás de las grandes cifras hay un intrincado ecosistema de clubes, muchos de los cuales trabajan con objetivos muy diferentes y se especializan en distintos ámbitos del mercado. Algunos son expertos inversores en crecimiento, mientras que otros se conforman con pagar un precio más alto por el producto acabado”, comenta Sam North, analista de eToro.

El negocio del Real Madrid con los jugadores de la cantera

La formación de sus canteras constituye una parte esencial de las estrategias de inversión a largo plazo de los equipos de fútbol. En este sentido, el Real Madrid es el tercer club en Europa que más ha ingresado (375 millones de euros) tras la venta de jugadores formados en La Fábrica en la última década. En concreto, el estudio destaca las ventas de Morata, Hakimi, Ødegaard, Reguilón y Llorente. Aunque esta suma es una parte menor del pastel en términos de facturación para los “Blancos”, sigue siendo una fuente de ingresos importante para un club donde muy pocos jugadores de la cantera tienen la oportunidad de ofrecer un retorno de inversión en el campo en lugar de a través de un traspaso.



El Benfica y el Ajax de Amsterdam lideran el ranking de mayores ingresos generados por la venta de canteranos, con facturaciones de 543 millones y 376 millones de euros, respectivamente. Además, en la lista destacan otros equipos españoles. El Barça se sitúa en noveno lugar, tras haber facturado 252 millones de euros, y el Atlético de Madrid cierra el top 10 con unos ingresos de 250 millones.

Las estrategias a corto plazo también son utilizadas por algunos de los equipos de fútbol de las principales ligas europeas, transfiriendo jugadores poco después de su fichaje. En este sentido, hay dos jugadores españoles en el top 10 de los mayores beneficios generados en ventas de jugadores tras una sola temporada en su club. Estos son los casos de Marc Cucurella, que militó una temporada en el Brighton, y este verano fue traspasado al Chelsea por 65,3 millones de euros. El otro jugador español es Rodri Hernández, que tras jugar una temporada en el Atlético de Madrid, el Manchester City se hizo con sus servicios a cambio de 42,7 millones de euros. No obstante, el ganador en este sentido es el Borussia Dortmund. Los alemanes traspasaron a Ousmane Dembélé al FC Barcelona a cambio de 140 millones, obteniendo un beneficio de 105 millones, tras haberlo fichado del Stade Rennais por 35 millones.

"Sea cual sea el enfoque que adopten estos clubes a la hora de comprar, vender y desarrollar jugadores, hay lecciones importantes que podemos aprender como inversores minoristas, ya sea haciendo las investigaciones oportunas, no dejándose arrastrar por el FOMO para pagar más de la cuenta y, sobre todo, sabiendo cuándo vender", subraya North.

Barcelona, líder en transferencias por la venta de Neymar

La diversificación también es clave. No basta con buscar talentos cerca de casa y algunos clubes son expertos en pensar fuera de la caja europea, a menudo obteniendo ganancias siete u ocho veces mayores en el proceso. El mejor lugar para buscar este tipo de margen de beneficio suele ser Sudamérica.

El Barcelona lo sabe de primera mano ya que ostenta el liderazgo de las mayores ganancias obtenidas tras comprar a un jugador de una liga menor como la brasileña. El equipo catalán convenció a Neymar, por entonces en el Santos FC, para unirse al club abonando la cifra de traspaso más alta jamás pagada a un club fuera de Europa (88 millones de euros). En 2017, cuando Neymar se fue al Paris Saint-Germain, los catalanes se embolsaron la mayor ganancia de la historia en una transferencia de compra y venta de un jugador, 134 millones de euros, al venderlo por 220 millones.

Muy lejos de esta cifra quedan los beneficios obtenidos por otras grandes operaciones como la venta del Ajax de Antony al Manchester United (79,2 millones) o la de E. Fernández del Benfica al Chelsea (76,7 millones de euros).



Los traspasos en el fútbol son un gran negocio y solo en enero de 2023, los clubes de todo el mundo realizaron 37.392 de estas operaciones, gastando un total de 1.650 millones de euros en comprar nuevos jugadores para mejorar sus equipos. No obstante, los mayores fichajes no suelen resultar en beneficios en transferencias posteriores para estos equipos. De hecho, los 10 clubes más grandes en gasto del mundo han tenido pérdidas en el mercado de transferencias en los últimos cinco años, gastando 7.800 millones, mientras que sólo recuperaron 4.200 millones.



Los equipos españoles no obtienen grandes beneficios de estas operaciones como revela el hecho de que ninguno de ellos figure en el ranking de las mayores ganancias en transferencias desde 2018/19. Esta tabla está liderada por el Benfica, con un retorno de 356 millones, el Ajax (308 millones) y el LOSC Lille (283 millones). NORMAS DE USO

