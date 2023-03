Cambio en la Junta de supervisión de Schaeffler AG Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 10:23 h (CET) Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann renunciará a su cargo como miembro de la Junta de supervisión en la Junta general anual. La señora Schaeffler-Thumann fue nombrada miembro honorífico de la Junta de supervisión de Schaeffler AG. Se ha nominado a Katherina Reiche como nuevo miembro de la Junta de supervisión Schaeffler AG anuncia que la señora Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann ha decidido renunciar a su cargo como miembro de la Junta de supervisión, por motivos de edad, tras la Junta general anual que se celebrará el 20 de abril de 2023.

"He dedicado las tres últimas décadas de mi vida principalmente a la empresa Schaeffler y a la gran familia de Schaeffler", ha comentado Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann. "Mantendré lazos estrechos con la empresa como accionista y estoy contenta de poder entregar un próspero negocio a la generación siguiente".

Georg F. W. Schaeffler, presidente de la Junta de supervisión de Schaeffler AG, ha subrayado: "El incansable esfuerzo que mi madre ha entregado en beneficio de la empresa en los buenos y malos momentos, ha contribuido de manera decisiva a que Schaeffler se haya establecido como una de las empresas tecnológicas líderes en todo el mundo cuya propiedad familiar mayoritaria se ha conservado. No podemos agradecérselo lo suficiente y le deseamos lo mejor para el futuro".

Jürgen Wechsler, vicepresidente de la Junta de supervisión de Schaeffler AG, ha añadido: "En su período de participación activa, la señora Schaeffler-Thumann ha desempeñado un papel extraordinario para hacer de la empresa un negocio familiar en el sentido estricto de la palabra. Las preocupaciones de las empleadas y empleados han sido siempre su prioridad número uno. Le agradecemos su servicio y compromiso de toda la vida y le deseamos lo mejor en su merecida jubilación".

En su reunión del 24 de febrero de 2023, la Junta de supervisión nombró por unanimidad a la señora Schaeffler-Thumann miembro honorífico de la Junta de supervisión de Schaeffler AG tras el final de su mandato.

Se ha nominado a Katherina Reiche como su sucesora

En la Junta general anual, la Junta de supervisión nominará a Katherina Reiche, CEO de Westenergie AG, para ser elegida sustituta de la señora Schaeffler-Thumann. Katherina Reiche fue miembro del Parlamento alemán (Bundestag) de 1998 a 2015, desempeñando la función de secretaria de estado del ministro federal para Medio Ambiente, Conservación de la naturaleza y Seguridad nuclear de 2009 a 2013. De 2015 a 2019 fue presidente de la Asociación Alemana de Servicios Públicos Locales, antes de ocupar su cargo actual en la empresa Westenergie AG en 2020. Desde 2019 ha sido presidente honorífica del Consejo Nacional del Hidrógeno del Ministerio federal de Economía y Energía de Alemania.

