La adquisición de ECO-Adapt SAS refuerza el portafolio de Lifetime Solutions de Schaeffler Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 10:31 h (CET) La adquisición consolida la posición de Schaeffler como innovador líder del mercado en las soluciones de mantenimiento predictivo. Aumenta el grado de transparencia y reduce las paradas no programadas combinando los productos de ECO-Adapt con los productos OPTIME disponibles. Adquisición del 100% de las participaciones mediante un contrato de adquisición de acciones El proveedor de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler, ha anunciado la adquisición del 100% de las acciones de ECO-Adapt SAS. ECO-Adapt SAS ofrece soluciones innovadoras para el condition monitoring basadas en el análisis de señales eléctricas, así como en los sistemas para la optimización del consumo energético.

La adquisición amplía el portafolio de Lifetime Solutions de la división Industrial y refuerza su posición en el campo del mantenimiento predictivo basado en soluciones digitales. El portafolio de Lifetime Solutions incluye una amplia gama de servicios dirigidos al mantenimiento industrial de las máquinas durante toda su vida útil, desde dispositivos de calentamiento, herramientas de alineación y soluciones de condition monitoring, hasta una amplia selección de lubricantes y lubricadores automáticos adaptados.

Complementan las soluciones OPTIME disponibles mediante funciones basadas en el diagnóstico de señales eléctricas

En la actualidad, OPTIME Condition Monitoring ofrece una solución de mantenimiento predictivo fiable para la maquinaria industrial basada en el análisis de señales de los datos de vibraciones y temperatura. ECO-ADAPT complementa esta oferta ofreciendo información de mantenimiento que se basa en el análisis de señales eléctricas, con lo que proporciona una seguridad adicional frente a posibles fallos de los componentes eléctricos. Los operadores tienen la ventaja de cubrir tanto los aspectos mecánicos, como los eléctricos, con un sistema de mantenimiento predictivo integral. Esto, constituye un paso significativo hacia un funcionamiento más sostenible de las máquinas.

Con ECO-Adapt, Schaeffler ofrece un nuevo portfolio de productos dirigido a la optimización del consumo energético durante el funcionamiento de las máquinas

La línea de productos de ECO-Adapt ofrece una amplia gama de opciones que también cubren las exigencias de los clientes en cuanto a la monitorización del consumo energético. ECO-Adapt cumple un requisito constante de los clientes: la monitorización ha de ser fácil de implementar y de usar. Asimismo, la línea de productos de ECO-Adapt proporciona medidores multifase revolucionarios para facilitar el submetering industrial, con una solución completa basada en el entorno cloud, que consta de cuadros de indicadores (dashboards) y análisis adaptados a las especificaciones de los clientes. La monitorización de la energía permite optimizar su consumo general y proporciona información para encontrar los puntos óptimos de funcionamiento de las máquinas en las industrias con un uso más intensivo de energía, como, por ejemplo, las del cemento, acero, pulpa y papel y muchas más.

"El condition monitoring de todos los componentes críticos del tren de potencia es un reto para todos nuestros clientes de cualquier sector industrial. Nuestros clientes necesitan soluciones de monitorización integrales y escalables que proporcionen información detallada sobre el estado, tanto de las piezas mecánicas, como de los componentes eléctricos de los motores eléctricos en máquinas rotativas. Gracias a nuestra colaboración con ECO-Adapt, podemos ofrecer a nuestros clientes, servicios y soluciones de primera calidad para rodamientos, y componentes de los trenes de potencia eléctricos durante toda su vida útil", ha dicho Rauli Hantikainen, responsable del área de negocios estratégicos Lifetime Solutions de Schaeffler.

Constituida en 2012 y con sede central en París, Francia, ECO-Adapt combina el hardware inteligente con el análisis de datos para proporcionar soluciones que permiten analizar y optimizar el consumo energético, así como el mantenimiento predictivo de las máquinas rotativas eléctricas. Cientos de clientes en los departamentos de producción y mantenimiento de empresas MRO y OEM usan las soluciones de ECO-Adapt. También se emplean en edificios comerciales.

"Schaeffler es el propietario y partner estratégico ideal para nosotros con el propósito de seguir nuestro camino de éxito también en el futuro. Su know-how en la automatización industrial nos permitirá ampliar nuestra oferta y ganar a numerosos nuevos clientes. Al unir nuestras fuerzas en el área de I+D, podremos introducir en el mercado nuevos y prometedores productos en el campo del condition monitoring innovador", ha dicho Laurent Laparra, CEO de ECO-Adapt.

La compra se llevará a cabo mediante un contrato de adquisición del 100 % de las acciones. Las partes han acordado no desvelar los detalles financieros de la transacción, cuyo cierre se ha programado para la primera mitad del año 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre de un acuerdo.

Ampliación del portafolio de Lifetime Solutions en el marco de la "Hoja de ruta 2025"

De acuerdo con la dirección estratégica establecida en el marco de la "Hoja de Ruta 2025", Schaeffler impulsa la ampliación de su portafolio de productos y servicios para el ciclo de vida de los activos. Como parte de esta iniciativa, la división Industrial de Schaeffler proporciona un amplio programa de productos y servicios altamente fiables para ayudar a sus clientes a gestionar los retos actuales y aprovechar las oportunidades emergentes. El objetivo es que los operadores de las plantas logren una mayor seguridad de planificación, minimizando las paradas no programadas y maximizando la duración de vida útil de los rodamientos y las máquinas, de modo que aumentará su sostenibilidad y mejorará su seguridad de funcionamiento.

La adquisición de ECO-Adapt es un paso estratégico adicional para consolidar el portafolio de Lifetime Solutions de Schaeffler. Sigue a la compra en 2021 de BEGA International B.V. (Bega), un fabricante líder de herramientas especiales para el montaje y desmontaje de rodamientos.

