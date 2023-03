Green Life ofrece productos de cosmética anti-edad de alto rendimiento Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 09:31 h (CET) Muchas personas se puede sentir insatisfechas utilizando productos anti-edad que no cumplen con las promesas, por eso Green Life ofrece calidad y resultados Esta falta de resultados se debe a que la cosmética convencional se sigue formulando igual desde los años 50, en base a rellenos de origen petroquímico o silicio – muchas veces llegando al 30% de todo el producto - y otros ingredientes que hoy en día, están siendo cuestionados por diversos estudios debido a su toxicidad para la piel, la salud y el medioambiente.

La piel a partir de los 40 años sufre unos cambios estructurales y funcionales que reducen su capacidad de mantenerse hidratada y debilitan su barrera protectora natural. Cuanto más se usan los productos convencionales, más se va deshidratando y apagando la piel madura, aumentando como consecuencia otros signos de la edad como manchas y arrugas.

La solución está en el uso de cosmecéutica orgánica de alto rendimiento, limpia y de base científica, que ofrece máxima hidratación, refuerza la barrera protectora de la piel madura y revitaliza y rejuvenece la misma gracias al poder de los fitoquímicos presentes en aceites botánicos y extractos de algas y plantas medicinales milenarias.

"Nuestros productos están repletos de una nueva generación de ingredientes orgánicos de alto rendimiento, que afectan terapéuticamente tanto la estructura como el funcionamiento de la piel".

Algunos son:

Extracto de Flor de Granada,contiene altos niveles de vitamina C y antioxidantes (81.6%) que ayudan a prevenir el daño celular. Varios estudios han demostrado su capacidad en la reparación de la piel dañada por los rayos UVA Y UVB y el envejecimiento, ayudando en la regeneración de la piel y el control de la pigmentación. Ejerce un efecto positivo al extender la vida de las células responsables de la producción de colágeno y elastina, los componentes que dan fuerza y soporte a la piel, y estimula la producción de colágeno, lo que resulta en un leve engrosamiento de la piel, aumentando su capacidad para repararse regenerando la estructura de colágeno.

Extracto de Alaria Esculenta,es rica en aminoácidos, antioxidantes, vitaminas y minerales. Numerosos estudios prueban que el extracto de Alaria Esculenta ayuda a promover la salud y la apariencia de la piel al estimular la síntesis de ácido hialurónico, respaldar la función de barrera cutánea y mejorar los niveles de hidratación de la piel. Además, ayuda a preservar la flexibilidad y la elasticidad de la piel al reducir la actividad de las enzimas que descomponen el colágeno y la elastina. Por lo tanto, ayuda a aumentar la firmeza mientras desintoxica y energiza la piel. Es un reconocido rejuvenecedor.

Centella Asiática,aumenta la producción de elastina, colágeno tipo I, colágeno tipo III, y estimula la proliferación de fibroblastos para una piel y un tejido conectivo más firme. Es rica en aminoácidos, betacaróteno y ácidos grasos entre otros. Esta mezcla de nutrientes ofrece potentes propiedades anti-envejecimiento que evitan la descomposición de la elastina, el colágeno y el ácido hialurónico, protegiendo así la elasticidad, la salud y la hidratación de la piel.

"Puedes conocernos más, si crees en el poder de la naturaleza aplicada con base científica. Lanzamiento de una línea totalmente cosmecéutica el 3 de abril, te esperamos".

