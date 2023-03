Art&Wine ofrece una auténtica experiencia artística en Barcelona y Madrid Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) En consecuencia al contexto y a las nuevas necesidades del público, el arte cambia de manera permanente y los lugares en los que se desarrollan las distintas obras.

Ante esto, una de las nuevas propuestas es la de Art&Wine Madrid, la cual resulta innovadora y revolucionaria en su sector y tiene como principal objetivo lograr que las personas puedan experimentar distintas sensaciones, pintar y reír, disfrutando de un momento de aprendizaje y distracción.

Además, la experiencia incluye un factor gastronómico, de hecho, las ofertas que ofrece Art&Wine Barcelona contemplan aperitivos juntos a una excelente copa de vino.

Conectar a las personas con el arte Nunca es tarde para comenzar algo nuevo y experimentar nuevas sensaciones en la vida, sobre todo si se trata de expresiones artísticas y momentos de disfrute junto a otras personas. En particular, la pintura es una de las expresiones más reconocidas dentro de las bellas artes, debido a la gran expansión que tuvo a lo largo de los años y a distintos referentes que marcaron un estilo con el tiempo, como Pablo Picasso, Vincent Van Gogh y Miguel Ángel, entre otros. Para muchos especialistas en el área, estos últimos han sido fuentes de inspiración para muchas personas que usan al arte como un pasatiempo para desconectar de la rutina y disfrutar de un momento pleno.

Esto es lo que promueve Art&Wine, la firma que ofrece distintas propuestas para un público diverso, abarcando eventos como cumpleaños, aniversarios, despedidas de solteros y baby showers. El objetivo principal es conectar a las personas con el arte, para lo cual no es necesario tener ninguna experiencia previa, ya que durante toda la sesión se tiene a un artista profesional guiando cada paso.

¿Cuáles son las propuestas artísticas de Art&Wine? Lo que destaca de Art&Wine en el ámbito artístico es que ofrece distintos tipos de propuestas para el público. Una de ellas es el estilo clásico, con un aprendizaje básico, mientras se disfruta de música y copas de vino. Las otras variantes a las que se puede acceder son los cuadros fluor, en la que se utilizan pinturas fluorescentes. Después, está la versión pouring, la cual se caracteriza por crear ríos de pintura con un lienzo; el team building, la cual es ideal para empresas que buscan generar una conexión entre sus empleados; finalmente, la art@home, una propuesta para disfrutar la experiencia Art&Wine desde casa.

En particular, en la sede de Madrid se pone a disposición un calendario con las próximas actividades para seleccionar la que sea de más interés personal. Además, estas pueden servir como obsequio para alguien, ya que el taller ofrece la posibilidad de adquirir tarjetas de regalo.

Arte, música y buen vino forman parte de la combinación que propone Art&Wine para un público que busca experimentar nuevas sensaciones en cualquiera de las dos grandes ciudades de España.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.