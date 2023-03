Caetano Márq, comparado con Nfasis y Jesús Adrián Romero Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Hoy en día, la música sacra ha experimentado un gran crecimiento en términos de compositores, músicos y cantantes. La gran mayoría ha conseguido modernizar la música cristiana, creando una propuesta más atractiva y escuchada por todo tipo de personas.

Entre estos nuevos exponentes destaca Caetano Márq, un talentoso cantautor de raíces cristianas del género urbano que está revolucionando la escena musical con sus innovadoras y emotivas canciones. Su estilo musical único y su lírica inspirada están conquistando el corazón de muchos seguidores, consolidando su lugar como uno de los artistas más relevantes del momento.

Música cristiana Caetano Márq es un joven cantautor que ha sido difícil de etiquetar desde el relanzamiento de su primer álbum, ahora renombrado como Raíces. Aunque el disco puede clasificarse como netamente cristiano, ha generado críticas entre su público y en algunos sectores del cristianismo, quienes lo han tachado de satánico. Esto se debe, en parte, a que no se enfoca exclusivamente en crear música religiosa, así como a su polémica imagen en las redes.

El artista afirma que decidió relanzar el disco gracias al comentario de una señora uruguaya de 70 años llamada Carmen Fernández, quien desde el primer lanzamiento le ponía las canciones a su nieto. Además, considera que no tiene el derecho de privar a otros de disfrutar de sus melodías, ya que no desea evangelizar a nadie con su arte.

Este trabajo es una forma de compartir con el mundo las bases de sus raíces, ya que creció en un hogar cristiano perteneciente a una congregación del "Mensaje de la Hora" del profeta William Marrion Branham. El disco cuenta con trece canciones inéditas, entre las que destacan Si no estás aquí, Que sería de mí, Regresa y Ma prière. Artistas como Alex Campos, Jesús Adrián Romero y Thalles Roberto han tenido una gran influencia en Caetano Márq, la cual se hace evidente en este material.

El éxito de Caetano Márq Caetano Márq ha sido comparado con figuras como Nfasis y Jesús Adrián Romero, artistas que aparentemente no demuestran claridad en la música de sus canciones ni en su fe, por lo que no son considerados del todo como artistas cristianos en muchos sectores cristianos.

Caetano Márq ha afirmado en varias ocasiones que gracias a la sinceridad de su arte en general se le han cerrado muchas puertas, en especial en el medio cristiano. Sin embargo, insiste en que "debería haber más artistas raros o menos perfectos en las iglesias". Márq ha manifestado tener más canciones cristocéntricas escritas y producidas, pero que saldrán en su debido momento, dando así la posibilidad de que en un futuro haya más producciones de este tipo.

A pesar de la polémica generada en el entorno cristiano con su música, Caetano Márq sigue siendo un artista influyente en la música sacra contemporánea.

