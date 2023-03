RapidMotos y la autoescuela Chicho Lorenzo School

Existe formación en todos los ámbitos y está presente en las personas desde que nacen. En la mayor parte de ocasiones, se realiza como proceso natural en la evolución, para alcanzar una preparación determinada o para cubrir una inquietud, ambición o necesidad. Otras veces, esa formación va completamente ligada a un componente vital de supervivencia. Cada vez más moteros y futuros motoristas enmarcan los cursos de conducción segura dentro de esto último.

Los conductores de carnet B con tres años de antigüedad que pueden conducir a partir de ese momento motos de hasta 125 cc son un ejemplo claro de los que cada vez saben más que les puede ir la vida si no tienen la formación adecuada. Saber conducir un coche no significa que también sepas conducir una moto, de hecho, no tiene nada que ver... Pero no solo estos, cualquier conductor habitual de motos, por más años que lleve sobre ellas, sabe que formarse con expertos puede marcar la diferencia en situaciones límite o pueden simplemente lograr que disfruten de mayor seguridad sobre su montura.

Tipos de cursos de pilotaje Hacer cursos de pilotaje no significa convertirse en pilotos profesionales de la noche a la mañana. Pero lo que sí permite es adquirir las destrezas básicas necesarias para poder conducir un scooter o una motocicleta con total soltura en calle. Para ello, por ejemplo, existen cursos de seguridad en los que se pueden trabajar frenadas, usar frenos independientes y combinados, hacer esquivas, giros… en definitiva, dominar la moto.

Los cursos no son solo necesarios para conductores inexpertos o noveles. También existen distintos cursos de perfeccionamiento para todos los niveles en los que podrás llevar tu nivel de pilotaje un paso más allá. Cursos en los que desarrollar la precisión en la trazada, la habilidad de entrada en curva, aprender a usar la rodilla como tercer apoyo en curva o cosas tan básicas y elementales como saber acelerar o frenar bien.

El Método Lorenzo Estos solo son un ejemplo de los muchos cursos que se pueden realizar para mejorar tu técnica en moto. En España, miles de motoristas se han beneficiado del Método Lorenzo desde 1989. Son más de 33 años dedicados a formar motoristas que, dada la alta demanda, exige evolucionar día a día para seguir siendo líderes en este tipo de formación a nivel mundial.

El Método Chicho Lorenzo no ha parado de mejorar desde su inicio y, gracias a sus programas deportivos, muchos pilotos han llegado a la alta competición, incluso logrando títulos en MotoGP. Ahora, aplicado también al usuario más convencional con sus cursos precarnet A2, de técnicas de pilotaje o de seguridad ha logrado que, siempre dentro de un ambiente familiar y de diversión, miles de motoristas aumenten su destreza, mejoren su confianza y en consecuencia disfruten más de sus motos.

