ESGeo, la plataforma de inteligencia en sostenibilidad Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 19:13 h (CET) La creciente preocupación por el impacto ambiental y social de las empresas ha conducido a un incremento en la demanda de informes de sostenibilidad. Este tipo de documentación ofrece a los grupos de interés una visión detallada de cómo una compañía de cualquier área económica aborda los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Actualmente, las organizaciones que apuestan por la sostenibilidad necesitan herramientas para recopilar y analizar datos y mejorar su reporting ESG. En el mercado hay diferentes alternativas, entre ellas ESGeo, una herramienta certificada que ofrece muchos beneficios a los usuarios.

Todo lo que gira en torno a los informes de sostenibilidad de las compañías La Global Reporting Initiative (GRI) y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB) son dos de las principales organizaciones que establecen los estándares para los informes de sostenibilidad. Por su parte, la Taxonomía de la Unión Europea para la sostenibilidad es un conjunto de reglas que las empresas europeas deberán seguir en el futuro cercano para asegurar que sus informes estén en línea con los objetivos sostenibles de la UE.

Las compañías pueden utilizar una plataforma de inteligencia como ESGeo para recopilar, gestionar y analizar datos relevantes, lo que a su vez les permitirá generar informes de sostenibilidad que cumplan con los estándares.

La economía circular es otro tema clave que las compañías están abordando en sus informes. Este importante concepto implica el uso de recursos de manera más eficiente, la reducción de los residuos y la contaminación, y la maximización del valor de los productos y materiales. Los negocios que adoptan prácticas circulares pueden reducir costes y mejorar su reputación de sostenibilidad.

Finalmente, hay que puntualizar que la regulación española de Informes no Financieros y Diversidad es otro factor que impulsa la necesidad de realizar Estados de Información no Financiera (EINF) o informes de sostenibilidad más completos y precisos. Esta directiva requiere que las empresas publiquen informes que describan cómo abordan los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y cómo gestionan su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Por qué optar por ESGeo ESGeo es un aliado para simplificar la elaboración de informes de sostenibilidad. Esta plataforma de software integrada ofrece muchos beneficios, entre ellos permite el engagement con grupos de interés, la recopilación y análisis de datos ESG, la gobernanza de la cadena de valor y la divulgación.

La plataforma destaca por tener un licenciamiento flexible y modular, una interfaz intuitiva, ya que es compatible con Microsoft Office, por lo que optimiza la experiencia de usuario. Por último, hay que precisar que el desarrollo de ESGeo es sencillo, pues sus funciones están disponibles en un portal web simplificado. Lo que significa que no hay necesidad de hacer ninguna instalación.

