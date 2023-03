Ecofami, mucho más que una empresa dedicada a la venta de envases y bolsas biodegradables Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 18:28 h (CET) Anualmente, se generan entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos en todo el mundo, de los cuales cerca de un 30 % no es recolectado ni tratado, provocando un enorme daño medioambiental.

En este contexto, surgen como alternativa los productos biodegradables, los cuales se descomponen y reintegran a la tierra de forma ecológica y natural, gracias a su composición física y química. Para ello, la firma Ecofami se especializa en la comercialización de productos fabricados con materias primas orgánicas procedentes de fuentes renovables, con el objetivo de ser eliminados como residuos al final de su vida útil, sirviendo como abono orgánico.

¿Por qué utilizar productos biodegradables? Con el objetivo de promover la defensa y el respeto por el medioambiente, la Unión Europea ha lanzado un plan de acción de economía circular que apuesta por el diseño de envases con mayores tasas de reciclaje, por lo que todos los envases de plásticos existentes en el mercado deberán ser reutilizables, compostables o reciclables de manera rentable para el año 2030. Así, se reafirma la importancia de los productos biodegradables como vajilla, packaging y bolsas, los cuales no solo son desechables y compostables, sino que ahorran tiempo a los usuarios, ya que no se necesita limpiarlos.

Por otra parte, su coste es menor, ofrecen un mayor nivel de higiene y existe la posibilidad de elegir entre distintos materiales como papel, PLA, bagazo o cartón. Al mismo tiempo, estos artículos son ligeros y compactos, lo que los hace sencillos de guardar y transportar, entre muchas otras ventajas.

Defensa del medioambiente y seguridad alimentaria Ecofami es una compañía que a través de la investigación conjunta con sus proveedores ha logrado desarrollar una amplia gama de envases biodegradables, los cuales cuentan con diseños y materiales de fácil reciclado. En este sentido, el bioplástico está fabricado con materias primas orgánicas como el plátano, la yuca, la celulosa y las legumbres, las cuales se descomponen en un corto período de tiempo en plantas industriales. En el caso de los vasos de plástico transparentes compuestos en PLA, un plástico que se obtiene a partir de maíz y otros cultivos orgánicos, estos se descomponen posteriormente en compost que vuelve a la tierra de nuevo.

De esta manera, la firma no solo se encuentra comprometida con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, sino que aporta un servicio cercano y directo que se adapta a las necesidades particulares de cada cliente, con plazos de entrega óptimos y sin límites de volumen en los pedidos. Por lo tanto, Ecofami trabaja para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer a las próximas generaciones.

