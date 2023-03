¿Por qué es importante mejorar la seguridad en las empresas para que no haya una brecha de información? Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 18:30 h (CET) A partir del uso de la tecnología, las empresas han encontrado nuevas oportunidades de negocio, pero también deben enfrentarse a amenazas potenciales. En este sentido, la ciberdelincuencia avanza a un ritmo sostenido y desarrolla métodos que resultan cada vez más eficaces y dañinos.

Por esta razón, la compañía especializada en ciberseguridad Beservices recomienda adoptar una cultura de seguridad en las empresas que sea proactiva en todas las áreas. De esta manera, es posible prevenir problemas antes de que sucedan y evitar impactos negativos.

¿Cuáles son los desafíos de ciberseguridad que enfrentan las empresas actualmente? La transformación digital ha alterado los procesos de trabajo de las empresas, generando un mayor volumen de datos y dando lugar a nuevas necesidades de gestión y almacenamiento. Al mismo tiempo, los entornos informáticos se han hecho más complejos y, hoy en día, abarcan servicios en la nube, servidores remotos, sensores IoT y robots. Todos estos elementos requieren supervisión y control.

Ante este nuevo panorama se han aprobado iniciativas de protección de información que las empresas deben cumplir. Esto incluye la Regulación General de Protección de Datos (GDPR) de Europa y otras normativas específicas que custodian, por ejemplo, los registros médicos electrónicos o los datos contables de empresas públicas. A su vez, incumplir estos reglamentos, por acción u omisión, puede derivar en multas máximas de millones de euros.

Por otra parte, la pérdida de secretos comerciales o de la propiedad intelectual, debido a una brecha interna o externa, puede afectar a la rentabilidad futura de una empresa. Además, la confiabilidad es cada vez más importante para los consumidores. De hecho, una encuesta reciente ha recabado que el 75 % del público afirma que no compraría a empresas en las que no confía para proteger sus datos.

Servicios de Beservices para obtener mayor seguridad en las empresas En este contexto, Beservices ofrece servicios integrales para garantizar la seguridad de una empresa en entornos digitales. Una de las soluciones que implementa esta firma es la monitorización avanzada de sistemas TI, con el propósito de controlar el estado de la infraestructura.

Asimismo, esta empresa realiza auditorías y configuraciones para evitar la intrusión o infección de los sistemas TI de sus clientes. Esto incluye la protección de los endpoints y seguridad perimetral. También se encarga de efectuar copias de seguridad de datos y servidores, una acción que sirve para garantizar la disponibilidad de la información más crítica de un negocio.

Cuando una estrategia de seguridad de datos se aplica correctamente es posible contar con protección contra ciberdelincuentes, amenazas internas y errores humanos, que siguen siendo una de las principales causas de las brechas de seguridad en las empresas.

Con el apoyo de Beservices, es posible contar con servicios que optimizan la seguridad en las empresas que gestionan un gran volumen de datos en entornos digitales. De esta manera, se evitan problemas y se mejora la confianza que genera una marca a sus clientes.

