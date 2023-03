Kalima Charter permite obtener la Licencia de Navegación en Murcia Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 18:02 h (CET) Todos aquellos que estén pensando actualmente en obtener la Licencia de Navegación, deben saber que este es un título oficial que tiene muchas ventajas, entre ellas, que no caduca nunca y que permitirá navegar sin problemas por todo el territorio español.

También se trata de un título muy valorado a nivel internacional; si se quiere navegar en otros países, esta licencia permitirá hacerlo sin problemas. Otro de los puntos a favor para quienes quieren obtener este título es que únicamente tendrán que hacer dos pruebas, una práctica y una teórica, y el precio para obtenerlo es muy accesible.

En empresas como Kalima Charter, en Murcia, es posible obtener este documento de manera rápida y sencilla, con un acompañamiento personalizado durante todo el proceso de obtención del título.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Licencia de Navegación o Titulín? Para obtener la Licencia de Navegación es necesario cumplir con algunos requisitos específicos. En primer lugar, el interesado debe tener al menos 18 años de edad. Sin embargo, existe la posibilidad de obtenerla a partir de los 16 años, siempre y cuando se presente el consentimiento de los padres. Además, se debe pasar un test psicotécnico especialmente diseñado para titulaciones de navegación, el cual se realiza en centros de reconocimiento de conductores, y es obligatorio presentar un certificado médico.

Por último, es necesario realizar un curso teórico de dos horas de duración en una escuela náutica autorizada y al menos cuatro horas de práctica. Las lecciones aportan conocimientos básicos para iniciarse en la navegación.

Ventajas de tener la Licencia de Navegación La Licencia de Navegación es un documento indispensable para navegar en aguas españolas. Por esto, los dueños y capitanes de barcos y otros tipos de embarcaciones deben tramitarla obligatoriamente. Una de las principales ventajas que ofrece es la garantía de poder responder ante situaciones de emergencia. Por otro lado, este documento permite navegar en el día a día embarcaciones de hasta seis metros de eslora sin ningún tipo de limitación de potencia. La distancia recorrida máxima es de dos millas desde la costa. Además, la licencia no caduca, por lo tanto, no debe renovarse.

La empresa Kalima Charter ofrece cursos formativos en Murcia desde hace más de 20 años. A través de estos, los grandes apasionados a la vida marítima pueden obtener su Licencia de Navegación. Los profesionales recomiendan que antes de tramitar este documento, se pruebe la experiencia de navegación en motos de agua o barcos de día, con monitor o patrón. Si la experiencia es agradable para el cliente, entonces será buena idea proceder a obtener la licencia. Una vez se obtiene este documento, ya será posible alquilar barcos en Kalima Charter y navegar en aguas españolas.

