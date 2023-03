La compraventa de viviendas aumenta en el último trimestre en Zaragoza Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 17:51 h (CET) Durante el 2022, la economía española no pasó su mejor momento, debido a factores como una elevada inflación a causa de la inestabilidad política internacional y una marcada subida de los tipos de interés en el ámbito financiero. Sin embargo, este contexto no ha impedido el dinamismo en la compraventa de viviendas en Zaragoza.

En esta zona, el mercado inmobiliario no solo ha seguido las tendencias de crecimiento de los últimos años, sino que además también ha registrado un gran impulso durante el último trimestre de 2022, lo cual ha representado una excelente noticia para las diferentes inmobiliarias en Zaragoza.

El importante crecimiento inmobiliario en el mercado de Zaragoza El mercado inmobiliario en Zaragoza y en toda la Comunidad Autónoma de Aragón en general ha demostrado que continúa siendo activo. Así lo refleja el número de transacciones en este sector dentro de la región, cifra que presentó un crecimiento del 3,7 % en los últimos meses de 2022, por encima de la media nacional, cuya cifra se sitúa en el 2,4 %. Este incremento tuvo su mejor momento durante el último trimestre del año pasado, en el cual las operaciones de compraventa inmobiliaria registraron un aumento del 6,3 % respecto a los periodos anteriores.

Uno de los factores que ha impulsado este crecimiento radica en la anticipación de muchos compradores, quienes aceleraron su operación para evitar nuevas subidas en los tipos de interés. Asimismo, en esta situación influye el incremento del mercado para el alquiler de vivienda en Zaragoza. Esto responde, en buena medida, a una tendencia al alza en el precio de las rentas durante el último trimestre del año previo, con un incremento del 1,2 % respecto de los trimestres previos. Esto permite que varios inversores apuestan por proyectos de vivienda para el alquiler.

¿Cómo es el panorama para las inmobiliarias en Zaragoza durante este nuevo año? Bajo este contexto de crecimiento en el sector inmobiliario en Zaragoza, las proyecciones plantean un equilibrio moderado para 2023, el cual, no obstante, se sigue proyectando al alza. En este contexto, las tendencias inmobiliarias en la región apuntan a que habrá un incremento en la vivienda de inversión, en busca de aprovechar el incremento en el mercado del alquiler y el alto potencial de rentabilidad que representan estos proyectos inmobiliarios. Además, se prevé un impulso para la vivienda de obra nueva, sobre todo en proyectos que apuntan por la sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética.

Este panorama representa una gran oportunidad para los inversores inmobiliarios, en especial cuando se respaldan en la asistencia de las mejores inmobiliarias en Zaragoza, entre las cuales destaca Sixty Home. Esta agencia ubicada en C. de los Mártires, 2, 50003 Zaragoza, está conformada por un equipo profesional con amplia formación y experiencia en el sector, el cual ofrece un servicio de excelencia para la compraventa de propiedades inmobiliarias. Estos agentes utilizan técnicas eficaces y herramientas innovadoras, con el fin de garantizar resultados exitosos en cada operación según los objetivos de sus clientes. Las personas que quieran contactar con los profesionales pueden hacerlo llamando a su número de teléfono, disponible en la página web.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las pautas oficiales del MCER en base al C1 lenguage level, por Bright Exam Las propiedades en República Dominicana de Inmo Caribe Colección de tacones Urban de miMaO Eactivos.com subasta la moto que la artista colombiana de moda utilizó en uno de sus videoclips Un autónomo consigue cancelar 125.000€ gracias a Abogados Para Tus Deudas