e-Motocar habla de los motocarros eléctricos como alternativa ecológica Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 17:53 h (CET) La movilidad eléctrica sigue ganando espacios a pasos agigantados dentro del transporte de pasajeros y de carga. Tanto los particulares como las empresas están cada vez más convencidos de las ventajas y de que representa el futuro dentro de los entornos urbanos.

En este sentido, la compañía e-Motocar, especializada en la importación y distribución de este tipo de vehículos, confirma la tesis. Asegura que el motocarro eléctrico ha diversificado la oferta para atender no solo el traslado de personas sino de mercancías. Es así como hoy tiene usos en sectores públicos o privados de servicios, pasajeros y mercancías.

Soluciones efectivas para las empresas, de la mano de e-Motocar La firma importadora señala que el uso del motocarro eléctrico en el entorno empresarial es cada vez mayor. Esto se debe a los múltiples incentivos que existen para el uso. El principal es que, al formar parte de los activos, estos vehículos contribuyen enormemente a la reducción de la huella de carbono de la compañía.

Al mejorar este indicador, una empresa puede calificar para la obtención de subvenciones y estímulos económicos por parte de los entes gubernamentales. Con el uso de unidades como la Van Open 3.000, las empresas pueden disminuir a 0 las emisiones de gases dentro de las operaciones logísticas. Además, pueden lograr ese objetivo sin acortar en nada la cantidad de tareas en esa área.

La firma explica que el modelo Van Open 3.000 es un vehículo de carga que cuenta con una versátil plataforma basculante en la parte posterior. Alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora y una autonomía de 60 kilómetros. El tiempo de carga es de apenas 6 a 8 horas y posee una capacidad de peso de hasta 630 kilogramos. Es un vehículo muy versátil para una gran cantidad de actividades empresariales.

Algunos beneficios de los motocarros eléctricos El auge de los motocarros eléctricos frente a los de combustión a gasolina es cada vez más evidente. En la medida que la tecnología mejora el desempeño en velocidad y autonomía se convierten en una verdadera alternativa ecológica de transporte. Aunque los analistas coinciden que queda camino por recorrer, ya muestran ventajas concretas frente a los vehículos tradicionales.

Además de la evidente contribución ecológica, los motocarros eléctricos son más económicos con respecto a mantenimiento. No necesitan cambios de aceite, filtros o lubricantes. Las revisiones periódicas se limitan a comprobar el estado de los neumáticos, los filtros de polvo y polen por razones de higiene. El motor tiene una tasa de avería cercana al 0 % porque posee pocas piezas expuestas al desgaste por rodamiento.

Otra ventaja de los coches eléctricos es que las ciudades ofrecen cada vez más facilidades y estímulos para el uso. No tienen restricciones para la circulación todos los días y generalmente obtienen bonificaciones en los estacionamientos. Incluso algunos ayuntamientos ya han puesto en marcha incentivos y subvenciones para que los ciudadanos y empresas compren estas unidades.

