Kaus Studio, la nueva firma de moda sostenible Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 15:51 h (CET) Bajo el eslogan "Quality pieces made from Stardust", esta firma nacida en Madrid entiende la moda como una vía de expresión esencial, y así mismo una forma de arte, manteniendo un serio compromiso tanto con sus clientes, como con el medio ambiente Kaus nace en el año 2022, cuando dos amigas y ex compañeras de máster deciden animarse y comenzar un proyecto juntas. Ceren y Ana, creadoras y embajadoras de la firma, trabajaron en el sector de la moda después de finalizar sus estudios y en repetidas ocasiones hablaron de comenzar una firma juntas. Finalmente, en octubre del año pasado, lo que empezó siendo un deseo pendiente, se materializó.

El nombre, el logo y el eslogan de la marca provienen de la estrella más brillante de la constelación Sagitario: Kaus Australis. Ambas embajadoras son sagitario y comparten la pasión del universo y el cosmos. Su idea fue tratar de implementar unos procesos más sostenibles en la moda, trabajando en talleres locales, produciendo cantidades limitadas para evitar la sobreproducción y diseñando sus propios estampados, garantizando así la exclusividad de sus prendas.

Kaus cuida mucho todos los detalles de sus diseños, para que mantengan siempre la mejor calidad. Para la firma los tejidos son fundamentales, por eso utilizan tejidos reciclados, ecológicos y veganos (seda vegana) de la mejor calidad. El cupro es su material principal, al que ellos denominan como "Seda Vegana". El tacto y la caída es igual que la seda, pero está hecho con fibras de algodón o de lino. También trabajan con linos y algodones 100%, para poder ofrecer looks de ocasión y resort wear. Esa parte es muy importante para la marca, mostrando una profunda pasión hacia los productos hechos a mano y los estampamos con diseños únicos.

La producción tiene lugar en talleres muy pequeños donde saben que las condiciones y los códigos laborales son éticos y no hay ningún tipo de mal trato humano ni sueldo precario. Esa parte es muy importante para la firma. Además, están colaborando con un grupo de mujeres en Türkiye que fabrican sus bolsos tejidos a mano, y a su vez donan un tanto por ciento del beneficio generado por su venta a una ONG que ayuda a niños huérfanos de Siria.

Actualmente sólo venden sus productos a través de su página web, aunque también atienden en su showroom privado y de vez en cuando organizan pop ups en distintas tiendas en la capital. Para conocer todos sus vestidos y artículos, no dudes en consultar su página web.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.