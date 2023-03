Consultar un comparador tarifas de gas y otras recomendaciones para encontrar ofertas de gas, con Tarífalo Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 16:43 h (CET) A la hora de contratar un servicio de suministro de gas doméstico, los españoles tienen la posibilidad de elegir entre la tarifa regulada por el Gobierno u optar por los precios que ofrecen las comercializadoras que operan en el mercado libre.

Sin embargo, debido a la inestabilidad de los costes de ambas alternativas, muchas personas buscan opciones para elegir la que ofrezca la mejor relación calidad-precio.

En este sentido, la web Tarífalo ofrece un comparador de tarifas de gas gratuito que le permite a los usuarios conocer nuevas ofertas para decidir si quedarse o no con el contrato actual y conseguir una reducción de costes en la facturación.

Sobre el comparador de tarifas de gas de Tarífalo Cuando se ha tomado la decisión de reducir el gasto de la tarifa de gas, es recomendable valorar los planes de gas del mercado. No obstante, revisar una a una las ofertas de los proveedores puede ser una labor compleja, que puede tomar mucho tiempo a las personas.

Partiendo de esta necesidad, Tarífalo ha desarrollado un comparador de tarifas de gas que muestra en pocos segundos ofertas personalizadas, adaptadas a las necesidades de consumo real de cada usuario. Para eso, el primer paso es rellenar un formulario en el cual se debe especificar si se es particular o empresa, así como estimar la superficie de la propiedad por tres rangos que van desde 50 m² hasta +de 100 m². También, se debe indicar información sobre el número de ocupantes que hacen vida en la vivienda y, finalmente, seleccionar el proveedor actual contratado de los servicios de gas.

Con toda esta información suministrada, el sistema busca el mejor precio, valorando la cuota fija de suscripción y el precio de gas por kWh que se aplicará al consumo real y, posteriormente, envía vía WhatsApp las ofertas ordenadas por importancia para que sean valoradas por el usuario.

El equipo de profesionales de Tarífalo, especializado en asesoramiento energético, está capacitado por resolver las dudas que puedan surgir al cambiar de compañía y gestionar el contrato de suministro. También, ofrecen consejos sobre ahorro de gas cada mes para particulares y empresas.

¿Cómo elegir la mejor oferta de gas? A la hora de seleccionar la mejor oferta de suministro de gas, Tarífalo ofrece algunas sugerencias. En primer lugar, destacan la importancia de prestar atención a algunos datos como la cuota fija, los impuestos aplicables, así como los términos de consumo según el precio de kWh.

Por otra parte, es recomendable fijarse en el tipo de tarifa y en el tipo de gas que ofrece el proveedor. La selección también debe basarse de acuerdo al nivel de consumo del combustible, ya que de esto dependerá el coste del servicio.

Adicionalmente, es necesario valorar el compromiso de precio estable que ofrezca la empresa, debido a las subidas constantes de las tarifas. Los servicios de mantenimiento y revisión de instalaciones, así como fijarse que el contrato no tenga permanencia, son otros de los factores que se deben tomar en cuenta en el momento de elegir un proveedor de servicios de gas.

