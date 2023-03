SEPES Atención Domiciliaria analiza el impacto positivo de la asistencia domiciliaria en las personas mayores Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 13:51 h (CET) La asistencia domiciliaria se ha convertido en un impacto muy positivo entre las personas mayores, que deciden mantenerse en su residencia habitual Cada vez es más común que las personas mayores quieran envejecer en lo que ha sido su domicilio de toda la vida. Detrás de esta decisión se esconden múltiples factores como el poder mantener la independencia y los lazos sociales establecidos, entre otros muchos.

El aumento de la esperanza de vida experimentada en los últimos años debido a las mejoras de las condiciones higiénico-sanitarias y el desarrollo económico y social, ha dado lugar a un progresivo envejecimiento de la población. Y uno de los puntos, que ha influido de forma positiva en este proceso, ha sido poder contar con un servicio profesional en el ámbito de la asistencia domiciliaria.

Gemma Montero, CEO de SEPES Atención Domiciliaria, explica que "es muy importante garantizar la calidad de vida de personas mayores o discapacitados ofreciendo servicios integrales de atención domiciliaria, con el objetivo de mantener la independencia individualidad de las personas, manteniéndolo en el ambiente familiar al que pertenece".

Existen muchas ventajas y beneficios por parte de la contratación de un servicio de atención domiciliaria para personas mayores. Los principales puntos a destacar son los siguientes:

Proximidad y comodidad para las familias: El simple hecho de tener un acceso ilimitado de los familiares para visitar a sus padres o familiares supone ya un impacto positivo para el usuario.

Recuperación más rápida: Los pacientes se recuperan mucho más de prisa y con mayor éxito en la comodidad de su casa. También tienen menor riesgo de desarrollar infecciones por exposición a gérmenes en un centro médico y tienen menos reingresos en el hospital.

Tranquilidad: Poder estar en el propio domicilio da una seguridad y una tranquilidad a la persona mayor que no daría un lugar frío y desconocido.

Independencia: La persona mayor puede moverse con completa independencia siempre con la ayuda del cuidador/a cuando la necesite y no le hace sentirse como una persona completamente dependiente.

Mayor higiene personal: Con la ayuda a domicilio el usuario puede tener la higiene sin horarios, cuando lo necesite y requiera.

Con la ayuda a domicilio el usuario puede tener la higiene sin horarios, cuando lo necesite y requiera. Ocio y mejor estado de ánimo: Otra de las ventajas es la facilidad que aportan a los usuarios conservar sus relaciones sociales, tanto con familiares como con amigos, vecinos y conocidos. En este sentido, estos servicios generan un entorno cómodo y seguro para los mayores en su casa, lo que mejora su estado de ánimo y fomenta la sociabilización en la tercera edad. SEPES Atención Domiciliaria cubre las necesidades que se presentan hoy en día sin necesidad de desarraigar de su domicilio y al mismo tiempo colaborar con sus familiares en la seguridad que supone confiar en una empresa que se preocupa de su bienestar.

"La asistencia domiciliaria es uno de los servicios más importantes para el bienestar de una persona mayor, gracias a las facilidades que se le ofrece al paciente para no modificar, prácticamente nada, su estilo de vida", afirma Gemma Montero.

