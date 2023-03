Google Ads es el oasis sin agua del mundo online Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 15:24 h (CET) Hoy en día, el mundo online es un gran aliado para las ventas de un negocio. En muchísimos casos, gran parte de la facturación de los negocios proviene de plataformas publicitarias como Google Ads y Meta. Por esta razón, es importante tener a los mejores profesionales para delegar la gestión de las campañas publicitarias y ser rentable desde el día 1.

El desafío de encontrar expertos en Google Ads Dentro del sector del marketing digital, Google Ads es señalada como una de las plataformas publicitarias más rentables para captar clientes. Esta plataforma permite atraer a usuarios potencialmente interesados, ya que su algoritmo utiliza las palabras clave que buscan en Google los usuarios y las páginas web que estos visitan para mostrarles anuncios personalizados de interés.

Ser rentable haciendo anuncios en Google Ads requiere habilidades y conocimientos específicos, puesto que se trata de un canal publicitario bastante complejo. Según muchos profesionales del sector, para algunas empresas, encontrar profesionales cualificados en esta materia puede ser muy complicado, ya que muchos se saben muy bien la teoría de hacer cursos online o de un máster, pero no tan bien la parte práctica. Para dominar bien esta plataforma publicitaria es muy importante haber gestionado mucho dinero en publicidad para así saber cómo se comporta el algoritmo y conocer qué funciona mejor en cada tipo de negocio. Los resultados de trabajar con profesionales especializados pueden llegar a evidenciarse desde el primer momento.

En Welaru, una agencia de publicidad especializada en gestionar campañas publicitarias en Google Ads, conocen esta problemática de primera mano, ya que les es difícil encontrar perfiles especializados con mucha experiencia en Google Ads. Esta agencia de publicidad ha gestionado más de 15 millones de euros en campañas de Google Ads y conocen muy bien las estructuras de campañas y estrategias que funcionan en una gran multitud de sectores.

Sergi Caselles, fundador de la agencia Welaru, comenta que "si la creación y la gestión de las campañas publicitarias no se hace de forma excelente, es muy difícil conseguir resultados debido a la competencia que existe hoy en día en el mundo online".

El fundador de Welaru también destaca que "uno de los principales caminos para transformar esta realidad en la industria del marketing digital es que las universidades y programas formativos cuenten con formación actualizada e incluyan una parte práctica que responda a las necesidades empresariales actuales".

Por otro lado, el fundador de la agencia Welaru subraya que "para gestionar las campañas publicitarias siempre es recomendable tener dentro de la empresa a un especialista con mucha experiencia en Google Ads y no tener perfiles generalistas de marketing digital que gestionen las campañas publicitarias". Si no hay suficientes recursos o bien tampoco se sabe cómo elegir al mejor profesional, entonces lo más recomendable es delegar la gestión a una agencia de publicidad especializada que tenga experiencia y un gran recorrido en gestionar campañas de Google Ads.

