Un artista que ahora ofrece servicios de estrategia de marketing, la evolución de Abel Ferreira Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 15:01 h (CET) Disponer de una página web y redes sociales no necesariamente garantiza beneficios para un negocio, ya que se requiere tener un plan que guíe un camino a la marca y a su presencia en el mercado.

Para 2019 existían alrededor de 1.718 millones de páginas web en el mundo, de las cuales solo 200 millones seguían activas, mientras que el resto no siguió trabajando y desarrollándose en el ámbito digital. Para evitar que los emprendimientos tengan ese tipo de desenlaces fatales, Abel Ferreira ofrece servicios de estrategia de marketing digital avalados por su experiencia y creatividad.

Las ventajas de un servicio personalizado para crear una estrategia de marketing digital Entre muchas otras funciones, el marketing permite dar a conocer una marca y sus servicios, impulsar las ventas, mejorar la rentabilidad de los negocios, diferenciarla de la competencia ante los ojos del público objetivo y lograr la fidelización de los clientes. Pese a esto, pocos son los negocios realmente conscientes de la importancia de trabajar con estrategias de marketing digital, en una dinámica que no pasó desapercibida ante los ojos de Abel Ferreira, también conocido en la escena musical cómo Dominique Costa. Durante sus años de trayectoria en la dirección de sellos discográficos, organización de eventos y trabajo en el sector del ocio nocturno, pudo detectar una serie de falencias en los emprendimientos de personas que soñaban con ofrecer productos y servicios con valor agregado a las personas, pero no tenían claridad sobre cómo diferenciarse. Ese diagnóstico fue el que le impulsó a hacer la transición entre el artista DJ al estratega digital, aprovechando toda su creatividad y sus conocimientos y experiencia en el sector.

Tras recorrer ese camino, Abel Ferreira ofrece ahora a sus clientes un servicio personalizado en el que se evalúan todas las acciones que se pueden implementar, cuáles son las oportunidades existentes en el mercado y de qué manera se puede transformar el negocio en un proyecto único y escalable. En este proceso, se abordan cada uno de los pilares en los cuales las empresas pueden lograr una diferenciación real: planificación, para evitar distracciones y concentrarse en los objetivos y necesidades específicos de cada negocio; estrategia, en la que se trabaja sobre la realidad del mercado y la competencia y posibilidades de escalamiento; y marketing, para contar con canales propios de difusión, ganar presencia de la marca, aumentar clientes y lograr crecimiento, rentabilidad, solidez y libertad.

Procesos rápidos y eficaces Bajo la modalidad de Click & Go, Abel Ferreira ofrece una conjunción de servicio express, formación y consultoría para que las personas puedan lanzar sus proyectos en cuestión de días, con unos cimientos sólidos para poder desarrollarlo. Más allá de ofrecer milagros o fórmulas mágicas para el éxito, Abel Ferreira pone a disposición de sus clientes todos sus conocimientos y herramientas para que puedan crear sus negocios y aumenten exponencialmente las posibilidades de verles crecer rápido con una identidad y una huella propia.

