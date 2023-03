BIM, una herramienta de futuro también para el nuevo Premio Pritzker, David Chipperfield Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 11:19 h (CET) El arquitecto inglés se ha alzado con la máxima distinción en su oficio por su quehacer "transformador" y "sostenible", en línea con los valores que promueve la metodología Building Information Modeling David Chipperfield (Londres, 1953) ha sido reconocido con el Premio Pritzker 2023, el Nobel de los arquitectos, por la sobriedad, la discreción y el empeño en la calidad extrema que caracterizan los más de cien proyectos que ha firmado a lo largo de cuatro décadas de trayectoria, y en los que la metodología BIM (Building Information Modeling) está cada vez más presente.

Con oficinas en Berlín, Milán, Shanghái y Santiago, el arquitecto británico, conocido en España por ser el autor de la Ciudad de Justicia de Barcelona, del edificio Veles e Vents, en el puerto de Valencia, y de un conjunto de viviendas sociales en Villaverde Bajo (Madrid), sucede en el palmarés al arquitecto burkinés Francis Keré, ganador en 2022.

"La buena arquitectura proporciona un entorno, está ahí y no está ahí. Es algo que puede intensificar, apoyar y ayudar en la vida diaria de las personas", sostiene David Chipperfield, de quien el jurado del Premio Pritzker 2023 ha destacado el "compromiso con una arquitectura de presencia cívica discreta pero transformadora y con la definición -incluso a través de encargos privados- del ámbito público", que ejerce "siempre con austeridad, evitando movimientos innecesarios y manteniéndose al margen de tendencias y modas". También subraya su "capacidad de destilar y realizar meditadas operaciones de diseño", lo que es "una dimensión de la sostenibilidad como pertinencia", y "el primer paso para crear estructuras capaces de durar, física y culturalmente".

Chipperfield, licenciado en la Kingston School of Art en 1976 y en la Architectural Association School of Architecture de Londres en 1980, siempre ha optado en su práctica por la colaboración, siendo consciente de que "los buenos edificios surgen de un buen proceso, y un buen proceso significa compromiso y colaboración con diferentes fuerzas", ha dicho en alguna ocasión.

En el marco de esta apuesta por los procesos colaborativos, desde 2019 el estudio de arquitectura del galardonado está introduciendo BIM a través de la figura de Simón Wiesmaier, socio desde entonces y responsable del departamento de Estrategia Digital y BIM. Así, en el último año Chipperfield y su equipo han optado por sumar a sus proyectos perfiles relacionados con la revolucionaria metodología Building Information Modeling.

Una herramienta y filosofía de trabajo que garantiza óptimos resultados de calidad, y en la que cada vez más profesionales del sector AECO eligen especializarse con una adecuada formación, en especial a través de programas de máster BIM online, la vía más demandada y accesible.

"Los arquitectos no pueden actuar al margen de la sociedad", defiende el Premio Pritzker 2023. Y la sociedad valora cada vez más la eficiencia, la sostenibilidad y la colaboración. Es cada vez más BIM.

