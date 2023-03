ChVmpion Mind, una herramienta innovadora para combatir la desmotivación laboral en la empresa Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) La desmotivación laboral es algo que pueden experimentar muchos trabajadores.

Esta sensación de desinterés o falta de pasión por las actividades que se realizan es contraproducente, ya que lleva a una disminución de la productividad y a empeorar la calidad del trabajo.

Afortunadamente, existen herramientas que pueden ayudar a combatir este problema. Una de ellas es ChVmpion Mind, una plataforma que ofrece un programa de bienestar personal y profesional para fomentar la motivación y el rendimiento de los empleados. Además, contribuye a que estos se mantengan enfocados en sus objetivos.

¿Cuáles son las causas de la desmotivación laboral? La desmotivación laboral puede tener múltiples causas, pero algunas de las más comunes están estrechamente relacionadas con la falta de reconocimiento. Y es que, cuando los individuos notan que su trabajo no es valorado o que sus esfuerzos no son reconocidos, pueden sentirse completamente desalentados.

Asimismo, cuando los empleados no tienen la oportunidad de aprender cosas nuevas o de ascender en la organización, pueden considerar que su trabajo es monótono y aburrido. Igualmente, el ambiente tóxico puede influir notablemente, pues lidiar con compañeros de trabajo poco colaborativos o con un jefe autoritario y poco comprensivo puede generar mucho estrés, traumas y frustraciones.

Sentirse desmotivado en el campo laboral puede tener efectos negativos tanto para la persona como para la empresa. Entre las consecuencias, destacan la disminución de la productividad, la lentitud, la falta de concentración y el incremento en los errores.

A su vez, es importante señalar que las personas desinteresadas en sus quehaceres suelen buscar empleo en otro lugar. Esto directamente aumenta la rotación de personal en la empresa, y eso es algo que no resulta para nada beneficioso, ya que no permite avanzar.

Una aliada para superar la desmotivación en los puestos de trabajo ChVmpion Mind es una herramienta para ayudar a las empresas que desean aumentar la productividad de sus trabajadores y mejorar el ambiente laboral. Destaca por brindar todos los beneficios que aporta un coaching empresarial sin tener que invertir en un coach.

La plataforma en cuestión fue diseñada por master coaches con más de 20 años de experiencia. Para su realización, combinaron la ciencia, el agile coaching y el coaching integral y la tecnología.

El programa de trabajo se lleva a cabo a lo largo de 21 semanas. Durante ese periodo, los usuarios pueden trabajar paralelamente en el bienestar personal y en los objetivos profesionales. Además, se puede monitorizar la evolución de los líderes.

Las empresas interesadas pueden solicitar una demo accediendo a la página web de ChVmpion Mind.

