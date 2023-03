Cosmética 100% natural para proteger la calvicie, con Machoman Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) La gama de productos para calvos disponibles en el espectro comercial es cada vez más diversa y creciente con el paso de los años. Una cabeza rapada, ya sea por los designios de la genética o cuando la pérdida de cabello ya es muy evidente e inexorable, necesita ciertos cuidados vitales, como protegerla del sol o una permanente hidratación.

En este escenario signado por la importancia de proteger y mantener la calva siempre en perfectas condiciones, destaca Machoman, una tienda online especializada en cosmética masculina con artículos 100% naturales de las principales marcas del mercado.

Especialistas en calvicie Con un enfoque apuntado hacia el debido cuidado de la barba, el cabello y la piel, Machoman ofrece un completo catálogo de productos de origen natural para que los calvos luzcan una cabeza hidratada y saludable a la vista.

La piel de la cabeza tiene como particularidad ser mucho más sensible que la del resto del cuerpo. En muchas ocasiones, las personas tienden a emplear directamente el gel de ducha tanto para la calva como para el resto de la superficie corporal, como si el hecho de no tener pelo implicara una ausencia de folículos pilosos en la testa.

Desconocer el factor generador de compuestos químicos, como parabenos y sulfatos, podría derivar en irritación, picazón, enrojecimiento o una condición escamosa de la zona craneal.

En virtud de ello, la tienda online, entre otros artículos, dispone de un champú para calvos llamado Beardburys Doctor Bald, el cual limpia e hidrata la piel evitando cualquier tipo de infección.

La barba también necesita cuidado Lucir una gran barba es algo por lo que estar orgulloso, pero el recorrido no culmina cuando se logra la longitud o el estilo deseado. Después del crecimiento del vello facial, es fundamental recurrir a su mantenimiento para que presente un aspecto pulcro y elegante.

La firma cuenta con aceites destinados al tratamiento del pelo, generalmente grueso, de la barba, con lo que se procura suavizar y nutrir (ante una eventual sequedad) esos vellos rebeldes.

El uso de aceite de semilla de Albaricoque, por ejemplo, contribuye a mantener la piel hidratada y a favorecer su regeneración; o el de almendras que también es recomendable para el cabello por sus propiedades humectantes y cicatrizantes.

En definitiva, Machoman se abre paso en el mercado de la cosmética masculina con un atributo diferenciador; la oferta de artículos con una elaboración cien por cien natural.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.