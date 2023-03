TEVA colabora con la Asociación Banco Farmacéutico para luchar contra la pobreza farmacéutica en España Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 09:19 h (CET) Banco Farmacéutico es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a aquellas personas que tienen dificultades económicas para pagar sus tratamientos prescritos. Con esta colaboración, TEVA ayudará a cubrir el copago farmacéutico de pacientes vulnerables Teva, la compañía farmacéutica líder en medicamentos genéricos a nivel mundial y con una potente área de innovación, va a colaborar con la Asociación Banco Farmacéutico cubriendo el copago farmacéutico de pacientes vulnerables que, por diferentes motivos socioeconómicos, no puedan costearse los gastos del tratamiento. Esta colaboración ayudará a mejorar el acceso a los medicamentos y a paliar la pobreza farmacéutica en España.

La pobreza farmacéutica es la incapacidad de asumir el coste de un tratamiento (medicamentos o productos sanitarios) prescrito. Según estimaciones del propio Banco Farmacéutico, esta pobreza farmacéutica afecta a cerca de un 3% de la población en España, alrededor de 1,5 millones de personas que no pueden hacer frente al pago de los medicamentos y productos sanitarios que necesitan.

Desde el año 2007, la Asociación Banco Farmacéutico ha luchado contra la pobreza farmacéutica a través de dos vías. Por una parte, desde el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, ha trabajado en el estudio y dimensionamiento de este problema social, para posteriormente visibilizarlo y sensibilizar sobre ello a la sociedad y a los poderes públicos. Por otro lado, a través del Fondo Social del Medicamento, trabaja diariamente para atender a los pacientes vulnerables adscritos a este programa, iniciado en 2015, que desde entonces ha cubierto aproximadamente 10.000 planes de medicación por un importe superior a 1,3 millones de euros.

TEVA va a colaborar con la Asociación Banco Farmacéutico en la lucha contra la pobreza farmacéutica, con el fin último de conseguir que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos.

Además de colaborar con el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, TEVA contribuirá también al Fondo Social de Medicamentos para cubrir el copago farmacéutico de pacientes vulnerables que no pueden acceder a su medicación por falta de recursos económicos. Gracias a esta colaboración, Banco Farmacéutico estima que podrá ayudar a 3.624 pacientes en el país durante 2023. El perfil de estos pacientes en pobreza farmacéutica es mayoritariamente hombres y mujeres desempleadas, pero también es cierto que existe un porcentaje de pacientes, casi un 10%, con empleo que afrontan grandes dificultades para cubrir sus necesidades de medicamentos.

Esta colaboración mejorará el acceso a los medicamentos para los pacientes, tal y como señala el director general de TEVA en España y Portugal, Juan Carlos Conde: "En economías y sociedades avanzadas como esta, también existe el problema invisible de la pobreza farmacéutica y de acceso a los medicamentos en algunos segmentos sociales de la población. Me alegra mucho que desde Teva se pueda ayudar en España a reducir este problema, en línea con algo que realizamos eficazmente cada día, mejorar el acceso a los medicamentos".

Por su parte, Rafael Borràs, director de Corporate Affairs de TEVA, ha apuntado la gran labor que hace Banco Farmacéutico y la importancia de esta colaboración: "Ayudar a los perfiles más vulnerables de la sociedad a acceder a los medicamentos que necesitan ha de ser una prioridad social. Nadie tendría que encontrarse ante el dilema de tener que escoger entre medicarse o comer".

