Tributación por módulos en 2023 para autónomos, con Tu Asesoría en la Nube

Una de las obligaciones fiscales más relevantes que impone el Estado es el pago del impuesto de la renta. Los trabajadores autónomos tienen tres formas diversas de abonarlo, siendo el sistema de tributación por módulos una de ellas.

El régimen de estimación objetiva del IRPF es un método que busca facilitar la acción de tributar las ganancias de una actividad económica del autónomo. Con el objetivo de evitar errores en el proceso, Tu Asesoría en la Nube presta un servicio de asesoramiento online que pretende guiar a los autónomos desde el comienzo del trámite hasta su culminación.

Con la tributación por módulos 2023 los autónomos podrán pagar menos impuestos El Ministerio de Hacienda es el organismo que se encarga de cobrar el IRPF y lo hace en función de una serie de parámetros objetivos o módulos que varían según el sector al que pertenece el trabajador autónomo.

Los módulos pueden referirse, por ejemplo, a los metros cuadrados de un local, si el empleo es un salón de peluquería o un bar; a las mesas o la longitud de la barra, si se trata de un restaurante; o a los kilómetros recorridos de un vehículo, si el sector está relacionado con el transporte.

Cada actividad y sus parámetros específicos se encuentran publicados en una orden. El documento del 2023 ya fue publicado e incluye a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. A su vez, también pueden acceder los restaurantes, peluquerías y comercios de venta al por menor.

Una de las novedades a destacar para este año es que aumentan en un 10 % las reducciones sobre el rendimiento neto, lo que significa que si los autónomos optan por la tributación por módulos van a pagar menos impuestos. El equipo de profesionales de Tu Asesoría en La Nube está disponible para los trabajadores que desconocen cómo realizar el trámite.

Los requisitos a cumplir para tributar por módulos No todos los trabajadores tienen la posibilidad de acceder al sistema de tributación por módulos. Aquellos que desean hacerlo deben cumplir con una serie de requisitos.

La actividad debe estar dentro de la orden que publica el Ministerio de Hacienda; el volumen de compras del año anterior no puede superar los 250.000 €; las tareas tienen que ser realizadas dentro del ámbito de aplicación del IRPF (en España y no fuera del país); los trabajadores tienen que formar parte del régimen simplificado de IVA y del IGIC (el IVA canario); y no se puede tener una segunda actividad en el régimen de estimación directa (otro régimen de IRPF).

Si el trabajador autónomo respeta cada una de estas directivas tiene la oportunidad de obtener las ventajas que ofrece el mecanismo de tributación por módulos.

Gracias a este sistema no hace falta llevar libros de registro de la actividad económica en cuanto al IRPF y resulta más fácil calcular las cantidades a pagar cada trimestre. Además, a través de este procedimiento se puede llegar a ser más rentable físicamente si se logran los objetivos financieros que se propone el autónomo.