El presente año, según Zeuthen & Company será positivo para el mercado inmobiliario Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) En términos generales, el mercado inmobiliario en España cerró en números muy positivos el 2022, con más de 600.000 transacciones entre enero y noviembre.

Los expertos advirtieron sobre una desaceleración que comenzó en el último trimestre del año pasado y que ha prevalecido en lo que va de 2023. Sin embargo, también coinciden que uno de los segmentos que menos ha sentido el impacto del frenazo ha sido el de las propiedades de lujo. Agencias especializadas como Zeuthen & Company siguen creyendo que el presente año será muy positivo, coincidiendo con los pronósticos formulados por analistas de bienes raíces.

Comportamiento en Marbella y Costa del Sol Zeuthen & Company es una firma inmobiliaria con más de 15 años de trayectoria y que se ha especializado en propiedades de lujo. Su catálogo de propiedades en venta se concentra en Marbella y Costa del Sol donde están asentadas sus oficinas. Proporcionan un acompañamiento personalizado a cada uno de los clientes para orientarles y ayudarles a conseguir el inmueble de lujo en esta parte del país.

Los directores de la firma inmobiliaria señalan que las propiedades de gama alta están resistiendo mejor la incertidumbre económica. Un trabajo publicado por el portal especializado Inmobiliario a principios de febrero tomó nota de este comportamiento. Si bien hay menos compradores en general, el segmento de lujo ha incrementado su demanda.

Según Zeuthen & Company, es el resultado de que las mismas circunstancias económicas han convertido a este tipo de bienes en un refugio. Muchos inversores con capitales excedentes u ociosos prefieren invertir en inmuebles de lujo con una alta revalorización. Es una fórmula muy usada para protegerse de la inflación y evitar inversiones en otros sectores más inciertos.

Venta de casas en la Costa del Sol y Marbella Los expertos de esta firma inmobiliaria de lujo señalan que para el presente año la demanda impulsará los precios del metro cuadrado en un 4,5 %. Al analizar otros factores que acrecentarán las ventas de las propiedades, mencionan la seguridad jurídica y las facilidades para la formalización de las operaciones. Eso está atrayendo capitales nacionales y extranjeros desde Europa del Este (Rusia y Ucrania) y América Latina (Venezuela, México, Colombia, Chile y, más recientemente, Perú).

Otro factor destacable de la 'inmunidad' del segmento de lujo frente a la desaceleración del mercado inmobiliario son las compras al contado. La mitad de las transacciones se hacen de esta manera, bien sea por inversión, por venta de la vivienda anterior o por ahorro. Eso hace que las operaciones no se vean afectadas por las subidas de los tipos de interés, que sí afectan a las propiedades más asequibles.

Por último, pero no menos importante, es el hecho de que la oferta de inmuebles de lujo tiene precios muy atractivos. Marbella y la Costa del Sol representan mejores oportunidades que los mercados de lujo en Londres o París. Eso no solo se refleja en pago por la propiedad, sino en los costos fiscales y de mantenimiento.

