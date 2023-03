Viajar a Formentera, el destino ideal para las vacaciones de verano Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) España se ha convertido en uno de los destinos preferidos por turistas extranjeros, en especial de europeos que buscan la combinación de paisaje y gastronomía.

Según los registros, en gran medida, los visitantes proceden del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Por ejemplo, en el primer caso, más de 15 millones de personas visitaron la península ibérica durante 2022.

La oferta turística del país es muy amplia, siendo las Islas Baleares una de las comunidades predilectas. Allí se encuentra Can Corda, que ofrece el alquiler de casa en Formentera. Se trata de un sitio único, con características naturales destacables para disfrutar del verano en todos los sentidos.

Alquiler en Formentera para vacaciones Falta poco tiempo para la llegada del verano, por lo que es un buen momento para comenzar a planificar las vacaciones con antelación, en especial para encontrar reservas en los sitios de preferencia.

Uno de ellos podría ser Formentera, una isla que forma parte del archipiélago conocido como Islas Baleares. La misma se ha posicionado como un destino líder para el turismo, debido a su rica cultura y patrimonio, diversidad de mercados artesanos y amplia oferta gastronómica, entre otras cuestiones.

En dicha zona se encuentra Can Corda, un lugar indicado para alquilar una vivienda en vacaciones. La misma es una propiedad única e histórica, que proviene de los abuelos Esperanza y Damián, que nacieron en Cap de Barbaria en 1900.

Allí se puede acceder a distintas opciones, ya que la oferta contempla varios alojamientos, con diversas capacidades y características, que se adaptan a los distintos requerimientos que tengan los visitantes. Cabe destacar que cada casa se encuentra completamente equipada, con lo cual se garantiza el máximo confort para el huésped.

Casas únicas y exclusivas de alta calidad La isla de Formentera cuenta con distintos sitios que se pueden explorar para tener contacto directo con la naturaleza y disfrutar de la calidez del Mar Mediterráneo.

Por ejemplo, un lugar de conexión entre locales y visitantes es el puerto de La Savina. El mismo es un punto obligado para cualquier persona que llega a la isla, ya que allí atracan las diversas embarcaciones que proceden de Ibiza.

A eso se suman el importante patrimonio etnológico que posee la isla, salas de exposiciones y diversas celebraciones populares, que la convierten en un punto atractivo en España.

En ese sentido, la propuesta de Can Corda es ideal para quienes desean disfrutar de todo lo que propone Formentera. Entre las opciones disponibles al público, se encuentran Casita, Piedra, Romero, Lavanda y Santolina. Todas ellas son casas con diversas características y tienen en común el aire mediterráneo, que las convierte en diferentes a cualquier otra opción.

Con equipamiento completo, que incluye televisor, equipo de música, conexión a internet, servicio de limpieza diaria, renovación de toallas y sábanas y sistema de seguridad con alarma, las opciones de Can Corda son una buena invitación para disfrutar del verano con el máximo confort.

