Una de las plataformas más completas de sistema de pedidos online para restaurantes es Apperstreet Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Tan solo el 40,5 % de los restaurantes españoles cuenta con algún medio para procesar pedidos online, según un estudio que ha investigado la situación del sector de restauración.

A su vez, la digitalización de un local, que incluye la función de pedidos y otras más, reduce en una media de 66 % los tiempos de trabajo dedicados a procesos manuales. Además, estas herramientas permiten darse a conocer a un público más amplio, aumentar la facturación y mejorar la rentabilidad.

En este contexto, la plataforma Apperstreet ofrece un sistema de pedidos online para restaurantes que funciona como una herramienta de marketing gastronómico avanzado. Con este recurso es posible preparar estrategias de marketing automatizadas para conseguir un aumento en las ventas. Además, permite administrar fácilmente productos, platos, promociones y precios.

Funciones y características del sistema de pedidos online para restaurantes de Apperstreet En primer lugar, esta plataforma requiere el pago de una cuota única para aprovechar todas las funcionalidades. De esta manera, se evita el pago de comisiones. Además, Apperstreet permite integrar distintos sistemas de pago online, incluyendo el efectivo para los clientes que todavía prefieren esta modalidad.

El software desarrollado por esta empresa funciona como un CRM para restaurantes que ofrecen servicios de take away y delivery. Esto incluye una app para riders que permite optimizar los repartos y una función de encuestas para conocer el grado de satisfacción de los clientes.

Con esta y otras herramientas es posible ejercer un mayor control sobre los pedidos que ingresan a un restaurante y conocer de modo más detallado a los clientes. Todas estas funciones también sirven para optimizar la administración de los negocios que funcionan bajo la modalidad dark kitchen o cocina fantasma.

Ampliar la visibilidad online de los restaurantes Este servicio permite que la página web de un restaurante esté disponible en cualquier momento y en todos los dispositivos. Además, el responsable del local puede configurar platos y otros productos de manera personalizada, señalar cuáles son los horarios de take away y delivery y determinar ofertas personalizadas para cada uno de los servicios, entre otras funciones.

Esta plataforma también permite llevar a cabo distintas acciones de Marketing Automático Gastronómico Avanzado (MAGA). Entre otras se cuenta la posibilidad de ofrecer descuentos a los clientes que llevan muchos días sin realizar pedidos y enviar alertas vía correo electrónico para recuperar carritos abandonados. Asimismo, Apperstreet permite el desarrollo de un programa de fidelización, tal como lo hacen las grandes cadenas de este sector.

Con el sistema de pedidos online para restaurantes que ofrece Apperstreet es posible mejorar la visibilidad de un local gastronómico, llegar a un público más amplio e implementar acciones efectivas para conseguir un crecimiento en las ventas.

