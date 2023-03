Mejorar la gestión de flotas con los servicios de localización de vehículos Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Para cualquier tipo de empresa, es clave una buena gestión de su flota, ya que eso permite garantizar eficacia laboral, al tiempo que puede sostener e incrementar la rentabilidad. Se trata de algo que no resulta sencillo y que implica una serie de cuestiones que deben abordarse en profundidad para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Un punto a tener en cuenta es la localización de vehículos. Dicho proceso implica el seguimiento de una unidad desde el punto de salida hasta el destino final, con la intención de garantizar la seguridad de la carga en todo momento. Una empresa especializada en el tema es WeMob, que cuenta con un equipo de profesionales con una experiencia superior a diez años en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Sistema de localización de vehículos El sistema de localización de vehículos conlleva múltiples beneficios para cualquier tipo de empresa, siendo determinante para sostener un equilibrio a nivel económico.

Algunas de las cuestiones que se pueden controlar con el mismo son la ubicación de la flota en tiempo real, los kilómetros recorridos en una entrega y el cumplimiento de la velocidad reglamentaria. Todo eso implica un ahorro de costes y mejoras en cuanto a la seguridad en general.

En ese sentido, la solución de localización de flotas de WeMob tiene como principal objetivo conseguir la eficacia y eficiencia en las operaciones de distintas compañías, para cumplir con un determinado nivel de servicio.

Uno de los puntos a destacar de la firma es que garantiza una aplicación efectiva del proceso, por lo que posibilita determinar el número de vehículos óptimo para realizar las tareas y las políticas de compra/renting de los vehículos, así como la renovación y selección de los mismos.

Un sistema eficaz y a medida de cada organización La prestación de servicios de WeMob sobresale en el mercado por la experiencia de la firma en cuestiones vinculadas al campo de la consultoría tecnológica.

En ese contexto, a través de un equipo de expertos, la compañía se centra en los ámbitos de la geolocalización y de las aplicaciones de seguridad, con un enfoque integral y de 360°. En particular, la localización de flotas posibilita el desarrollo de las estrategias de la organización. Con ello no solo se mejoran los procesos, sino que aumenta la calidad del servicio prestado y se incrementa la confianza de los clientes.

La propuesta de WeMob se ajusta al contexto actual, que busca la digitalización permanente de las empresas. El alojamiento de datos en la nube y la consolidación de estrategias de forma online son algunas de las cuestiones que potencian a cualquier compañía, sin importar el sector al que pertenezca.

