Estudiar moda de forma online con el Máster de Diseño de Moda de Mon Atelier Academy Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) La moda es una pasión muy potente, compartida por muchas personas y generadora de múltiples puestos de trabajo. Gracias a la tecnología, en los últimos años, ha sido posible expandir aún más ese fanatismo, lo cual ha conllevado una mayor demanda global de servicios virtuales interactivos en la materia.

La entrada al mercado laboral en este sector requiere, no solo de creatividad e imaginación, sino también de una buena formación. En ese marco, Mon Atelier Academy es una de las referentes en Madrid por ofrecer cursos y másteres internacionales de diseño de moda online y a nivel presencial, sin requerir conocimientos previos.

Enseñanza personalizada de calidad La escuela de moda, que se encuentra bajo la tutela de la diseñadora madrileña, Tamara Press, garantiza excelencia y un marcado diferencial sobre cualquier experiencia en diseño, patronaje, estilismo e ilustración.

Con el aval de un equipo conformado por un personal de docentes activos en el mundo de la indumentaria, Mon Atelier Academy desarrolla un sistema de escuelas – talleres presenciales donde prima una infraestructura acorde – con todas las prestaciones necesarias – y un aforo reducido que contribuye a una formación exitosa y calificada.

Parte de su filosofía se centra mediante sus clases en otorgar las herramientas necesarias para que cada persona pueda traducir su pasión en proyectos, desde cero o con alguna clase de conocimiento previo, con un “proceso personalizado al 200%”.

Entre los principales cursos destacados a disposición del público figuran Micro Máster; Creación de Marcas de Moda y Comunicación, Cursos de Patronaje Flamenca, Patronaje Infantil, Patronaje Masculino, Curso de Remalladora Online, de Patronaje Online I y II, Ilustración de Moda, Confección de Corsé, Confección de Clutch, etc.

Máster de Diseño de Moda con formación online Esta academia de diseño de moda también incluye en sus métodos formativos el sistema online para aquellos que por cuestiones geográficas, laborales, de enfermedad, personales o de diversa índole no puedan asistir a sus cursos presenciales.

De esta manera, en el mundo digital se pone a disposición un campus virtual con acceso ilimitado. La plataforma, que se halla constantemente actualizada, dota al aprendizaje de un enfoque flexible, innovador, práctico e internacional. Una vez concluido el curso, Mon Atelier Academy entrega un certificado, a la vez que otorga descuentos en tiendas de tejidos, mercerías y máquinas de coser.

El máster contempla un período formativo de 10 meses para alcanzar las aptitudes y conocimientos necesarios para desarrollar una colección cápsula original y gestionar una marca de moda personal. Cabe destacar, en este y otros aspectos, que el centro no exige a los aspirantes estudios ni requerimientos previos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.