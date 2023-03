CasaLista explica cómo la nueva reforma de ley afecta a la contratación de empleadas del hogar Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 08:15 h (CET) Gracias a esta reforma de ley, CasaLista ahora puede ampliar sus servicios de contratación en más países de origen La reforma que permite la contratación de empleadas de hogar en el país de origen

Desde el año 2009, en España, ha sido imposible contratar empleadas de hogar en origen, con la excepción de hijas de residentes en España, lo cual limitaba drásticamente el ámbito de selección de perfiles. CasaLista ya tiene muchos años de experiencia en este tipo de contratación en el país de origen, principalmente de Filipinas.

El pasado 26 de julio de 2022 el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto 629/2022, por el cual se modificaba el Reglamento de Extranjería, con el fin, entre otros, de facilitar a las familias españolas la contratación de trabajadoras domésticas extranjeras en sus países de origen.

Gracias a esta reforma de ley, CasaLista ahora puede ampliar sus servicios de contratación en el país de origen, al tener ahora un abanico más extenso de empleadas de hogar, con la opción de poder trasladarse a España.

La oportunidad para contratar con CasaLista empleadas de hogar en origen

Esta reforma del Reglamento de Extranjería vuelve a abrir la posibilidad de contratar en origen a las mejores empleadas de hogar del mundo por el SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional), actualmente establecido en 1.080 € mensuales en 14 pagas.

La contratación en el país de origen permite el acceso a las mejores empleadas de hogar del mundo, y favorece una vinculación especial de la trabajadora con la familia, lo que resulta en relaciones profesionales estables y muy duraderas.

Los perfiles preseleccionados por CasaLista son de nacionalidad filipina mayoritariamente, aunque también seleccionan empleadas de hogar de Malasia, Nepal, India o Bangla Desh.

Todas tienen en común el haber emigrado a Singapur, o Hong Kong, para trabajar como empleadas de hogar. Son trabajadoras muy motivadas para venir a España a trabajar debido a los superiores salarios, las mejores condiciones laborales y la cultura española, que es muy cercana para la mayoría de ellas.

Los beneficiarios de la contratación de empleadas de hogar en el país de origen

La reforma está dirigida a favorecer a las familias que actualmente tienen dificultades para contratar a una empleada de hogar interna en España.

Para poder realizar la contratación se requiere la tramitación previa de una oferta de empleo en el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal, antes conocido como SEPE, y antes como INEM), y obtener un "Certificado de Insuficiencia de Demandantes" como resultado de la gestión de la oferta.

La tramitación de la oferta se puede realizar en poco más de dos semanas (12 días hábiles), pero el SPEE solo emitirá el Certificado de Insuficiencia en el caso de que no pueda facilitar candidatas válidas, o si existiendo alguna candidata válida, esta no acepta la oferta de empleo.

Por lo tanto, no todas las familias se van a poder beneficiar de la reforma.

De acuerdo con la experiencia de CasaLista en los meses transcurridos desde que se aprobó la reforma, aproximadamente el 70% de las ofertas tramitadas terminan con un Certificado de Insuficiencia de Candidatos.

Casalista ha observado que inicialmente, durante el 2022, casi el 90% de las ofertas terminaban con un Certificado de insuficiencia de candidatos, pero progresivamente el SPEE va aumentando la eficacia y suministrando más y mejores candidatas, con experiencia, profesionales y deseosas de aceptar la oferta, con lo que cada vez va siendo más complicado la obtención del certificado de insuficiencia.

No obstante, las familias numerosas, o con grandes residencias alejadas del centro, siguen teniendo casi un 100% de éxito en la obtención del Certificado, ya que raramente concurren candidatas a sus ofertas.

La Comunidad Autónoma de residencia influye mucho a la hora de obtener el Certificado, siendo la Comunidad Autónoma de Madrid la más favorable a la emisión de certificados, sin duda porque es la región con mayor escasez de personal doméstico cualificado en relación con la demanda.

Más información en la página web "Programa de selección en origen de empleadas de hogar internas".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.