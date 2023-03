SOPY puede ayudar a impulsar un negocio, lo explica el gerente de Evano Café

Son muchas las personas que, hoy en día, se preguntan "¿cómo impulsar mi negocio?". Para conectar con un número mayor de consumidores, una buena alternativa es el uso de herramientas tecnológicas.

En ese sentido, la plataforma de comunicación y venta SOPY es una de las que mayor crecimiento registra en el último año, debido a las distintas funciones que ofrece y la experiencia que garantiza a sus usuarios. Juan Gómez, gerente de la Cafetería Evano Café, detalló las principales ventajas de utilizar la plataforma y cómo esta herramienta ha permitido aumentar los niveles de satisfacción de los clientes y empleados dentro de su negocio.

¿Cómo calificas la experiencia de Evano Café con la aplicación SOPY?

"Lo más importante para nosotros es que es una herramienta muy sencilla de utilizar, lo más destacable es que nos ahorra trabajo, incidencias, etc. Nos ha inculcado una forma de trabajo y un orden. Lo usan tanto los camareros, para tomar las comandas, como los clientes, ya que da la posibilidad de que pueden pedir desde la misma mesa. Una vez que te suscribes, desde la central de SOPY te envían unos carteles de tamaño A5 que puedes colocar en un expositor en cada mesa, donde consta el nombre del establecimiento y la mesa, con un código QR para que se descarguen la app. Hemos notado que incluso socialmente entre clientes se invitan a consumiciones y utilizan el campo 'observaciones' para mandarse mensajes. Eso potencia el consumo y es una nueva forma de socializar, además, no es necesario comprar hardware específico ni caro, los camareros usan sus propios teléfonos y desde la barra se gestiona con cualquier ordenador. En particular, mi única inversión ha sido en la impresora para imprimir los tickets, es térmica y nos costó 70 €, por otra parte, los datos no se almacenan en el dispositivo, al estar en la nube puedes iniciar sesión desde cualquier dispositivo con acceso a internet. A mí, se me bloqueo en una ocasión el ordenador y usé la tablet mientras lo reiniciaba, eso sí, para poder imprimir en la impresora es necesario hacerlo desde un ordenador, aunque la aplicación manda el ticket por mail, de esta forma no sería necesario ni imprimirlo y evitas gasto de papel. Una vez que los clientes se descargan la app, tienes la posibilidad de enviarles notificaciones sobre los eventos, en mi caso cuando pongo un partido de fútbol o celebramos alguna fiesta, productos nuevos que incluimos en la carta, o si quiero mandarles alguna información que me parezca importante por el apartado de noticias, estas notificaciones los conecta directamente con cualquiera de los servicios que ofrezco al pulsar encima de ellas. Os pongo un ejemplo, hace poco hemos incluido unos vapers de sabores, antes de ponerlos a la venta hice una noticia y se las envié todos, pues ese fin de semana hemos vendido casi 50, ha sido todo un éxito".

¿Cuál es la principal ventaja de la aplicación en relación con otras herramientas de comunicación y venta existentes?

"Creo que la más importante es que, es tan sencilla de utilizar y tan rápida, que en cuestión de 1 hora tienes creado el perfil, con una serie de servicios o productos que vendes. Lo puedes hacer tu mismo, aunque la primera vez para explicarme cómo funciona, llamé por teléfono y me atendieron muy amablemente, incluso me dieron ideas nuevas. Te dan la posibilidad de conectarse remotamente y crearte el perfil y lo vas viendo, puedes contratar un curso de 3 horas donde te enseñan a manejar la aplicación entera y te dejan listo para funcionar, el cambio de información o actualización es inmediata y desde su panel de control tienes acceso a todas las áreas de la aplicación. Puedes cambiar un precio, stock, crear un producto, agruparlos por familias, etc. Todo esto en segundos.

Por otro lado, que la puedes probar durante 2 meses completamente gratis y luego si quieres te puedes suscribir por muy poco al mes. Tienes plan mensual, semestral y anual, si seleccionas la anual te sale por 10 € al mes, es algo realmente barato para las posibilidades que te brinda".

¿Qué beneficios brinda la aplicación en relación con la rentabilidad del negocio?

"Lo que yo he notado es que hemos aumentado la facturación un 30 % sin esfuerzo personal adicional, el stock lo tenemos más controlado y sobre todo la caja. El que los usuarios puedan pedir desde la app nos evita mucho trabajo adicional, ya que puedes subir fotos de los productos y describirlos, eso resuelve muchas dudas a los clientes. Los camareros se pueden dedicar a ofrecer más calidad, ya que no se tienen que dedicar a tomar notas o explicar el producto.

Desde la central de SOPY, nos explicaron que al ser una aplicación multiempresa, a medida que más negocios se vayan creando un perfil y más clientes se la descarguen, al tener todos la misma aplicación, más nos beneficiaremos todos de todos".

¿Es beneficiosa para el personal?

"Al principio les costaba hacerse a ella, como todo sistema nuevo que no conoces, pero como se pueden agrupar los productos en familias, ahora es muy ágil de utilizar, prácticamente en 3 pasos puedes seleccionar el producto y subirlo al carro. ¿Por qué? El beneficio de evitar tomar notas a mano es quizás la mayor ventaja, ya que teníamos muchos problemas con el tipo de letra de cada uno. Por otra parte, a veces se perdían las notas, no sabíamos el orden de entrada, con esta aplicación se puede imprimir tantas veces como quieras".

¿Cómo se gestiona la parte de pedidos desde la aplicación?

"Pues nuestro encargado de barra es el que la controla, en la pestaña pedidos van entrando por orden las comandas que van haciendo los camareros o clientes, esta ventana se refresca sola o manualmente pulsando un botón, cada vez que entra una línea de pedido nueva, se enciende en color rojo un botón que se llama aceptar. De esta forma, sabe que ese pedido está pendiente, se puede desplegar el contenido antes de nada y ver quién lo ha realizado. Una vez que ve que está correcto, pulsa en aceptar e imprime el ticket, en ese momento llega un mensaje al camarero/cliente informando que ese pedido ha sido aceptado, en la barra se prepara el pedido y una vez lo tiene pulsa en el botón enviado. En ese momento el camarero puede pasar a recogerlo y entregarlo en mesa y con el ticket lo cobra. Es muy importante que en el ticket consta la mesa donde tiene que entregar el pedido, así no hay pérdida, en el caso de que sea el cliente, este se levanta y lo recoge, en ese momento el cliente lo paga en barra. Una vez comprobado el cobro, se pulsa el botón finalizar y el pedido desaparece de esa ventana y se va a pedidos finalizados. Cuando el camarero viene con el importe de la consumición, ya sea en efectivo o por tarjeta, el encargado de barra lo comprueba y da por finalizado el pedido, de esta forma no hay lugar a errores. Por otra parte, cada nueva petición es un ticket distinto, de esta forma hasta para los clientes es más claro, ya que hay veces que las mesas se alargan mucho y van pidiendo cosas que luego no son capaces de recordar".

¿Qué pasa si se pide algo y no hay stock?

"En la aplicación se puede actualizar el stock al momento, de tal forma que cada vez que van pidiendo de ese producto este se va disminuyendo, incluso en la app informa de las unidades disponibles, en cuanto se agotan no deja pedir. Es más, si el encargado de barra ve que de una bebida ha servido algo y que se han terminado y no está bien actualizado el stock, entra directamente a la pestaña de productos y lo pone a cero, de esta manera se actualiza inmediatamente y si alguien va a pedir le dice que ese producto está agotado".

¿El nivel de satisfacción de los clientes ha aumentado desde que se utiliza la aplicación para promocionar vuestros productos y servicios?

"Muchísimo, ya que al saber toda la variedad de productos que tenemos, con fotos y descripciones, hay veces que deciden probar nuevas bebidas, algún cóctel, etc. El poder pedir desde la mesa por la app es algo nuevo que normalmente no se usa en ningún sitio, y eso les llama mucho la atención".

¿Cómo de precisa es la función de geolocalización que ofrece SOPY?

"Pues como estamos en una planta alta y al no estar a pie de calle, hay veces que vienen a visitarnos de pueblos de alrededor, y como en la parte de información si pulsas en la dirección del centro, se abre Google Maps, te trae directo, además en la información de portada hemos puesto fotos desde la calle para que nos localicen mejor. También, al tener acceso directo a WhatsApp, si tienen cualquier duda nos contactan por allí y al momento les informamos".

¿Cómo influyen en el crecimiento de Evano Café las herramientas para gestionar los pedidos a domicilio y para recoger en el local?

"Pues hasta ahora no ofrecemos ese servicio, ya que solo ofrecemos bebidas para consumir en local, pero al ver como está funcionando y lo fácil que es la gestión de pedidos, nos estamos planteando incluir una carta de comida, ya sea a domicilio o para recoger y consumir en el local, esto seguro que nos permite crecer mucho más, cuando lo hagamos estaremos encantados de contaros nuestra experiencia".

¿Qué os llevó a usar una herramienta de este tipo y por qué os decidisteis por SOPY?

"Nosotros, como en la mayoría de establecimientos, usábamos papel y boli, esto siempre eran problemas por las escrituras, camareros nuevos que no conocían la carta y no sabían coger bien los pedidos, comandas que se caían, el orden de entrada siempre era un caos, etc. Estuvimos mirando varias opciones, pero en la mayoría eran herramientas muy complicadas de utilizar. Además, el mantener toda esa información nos complicaba mucho la vida, y modificar algo nos llevaba mucho tiempo. También teníamos que comprar aparatos caros, TPV, tablets especiales, etc. Y el mantenimiento de todas ellas, la más barata de 60 € al mes, más luego te pedían un contrato con un mínimo de permanencia de un año. Encontramos SOPY y el decidirnos a probar fue porque lo único que tuvimos que comprar era la impresora de tickets. Yo tenía un ordenador portátil en casa que casi no usaba y los camareros cada uno usa su teléfono. Por otro lado, como he dicho antes, es muy sencillo de usar, tiene lo justo y necesario, prácticamente era rellenar campos con información y subir fotos. Al principio lo usamos nosotros para hacer pedidos, solo camareros y personal de barra, una vez que vimos cómo funcionaba es cuando empezamos a ofrecerla a clientes habituales y ellos mismos la reportaron a amigos. Además de que nos han enseñado posibilidades que ni nos imaginábamos. El ser una herramienta multiempresa nos da la posibilidad de que cada vez más clientes nos conozcan, igual que una academia se puede aprovechar de mis clientes, yo lo puedo hacer de los suyos, así cuantos más centros usen esta aplicación más clientes tendremos todos".

En vista de que la plataforma SOPY garantiza varios beneficios, cada vez más personas recomiendan su instalación, con la ventaja de que la aplicación es adaptable a cualquier modelo de negocio. Para poner a prueba su funcionamiento, los usuarios tienen la oportunidad de contratarla gratuitamente durante 2 meses, sin ningún compromiso a futuro.