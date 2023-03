Carmen Calvo, Felipe VI y el 9 de mayo Domingo Sanz, Mallorca Lectores @DiarioSigloXXI martes, 14 de marzo de 2023, 08:38 h (CET) Cada 9 de mayo coinciden, al menos, tres eventos importantes. En Rusia celebran la rendición de la Alemania nazi ante la Unión Soviética, en Europa es el Día de ídem y en todo el mundo el Día de los Calcetines Perdidos, un drama cotidiano convertido en sonrisa mundial compartida.



El Reino de España también se merece celebrar algo importante ese día y, según la hemeroteca, resulta que el próximo 9 de mayo se cumplirá el primer aniversario desde que Carmen Calvo declarara que “Yo lo plantee, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno ni por parte del PP ni por parte de la Casa Real”. El título de la noticia: “El Gobierno descartó eliminar la inviolabilidad del Rey…”.

El 9 de mayo de 2022 dejó tres evidencias: la primera, que el rey perdió la oportunidad de renunciar a algo tan medieval, o franquista si eres el jefe del Estado, como es lo de poder cometer delitos sin consecuencias; la segunda, que los presidentes del Gobierno y del PP perdieron la suya de acabar con tan vergonzante privilegio; y, la tercera, que la propia Carmen Calvo, al no filtrar esas gestiones a la prensa cuando tocaba, aseguró su fracaso. Si lo hubiera hecho, los medios habrían tenido un motivo real para interpelar al propio Pedro Sánchez y, ante tantos escándalos del rey anterior, el presidente se habría visto obligado a hacer algo, que era lo que, sin duda, Calvo quería.

Creo que el 9 de mayo se merece ser celebrado en el Reino de España, y también después, cuando sea una República. Un nombre podría ser el del Día Español para Confesar las Oportunidades Perdidas, pues no solo se pierden calcetines. Además, Carmen Calvo se lo ha ganado: si terminó “confesando” fue gracias a que, tras salir del Gobierno, eligió libertad en lugar de algún alto cargo que le hubiera obligado a continuar con los silencios cómplices de lo inconfesable. Le llegaron a ofrecer hasta el Consejo de Estado. NORMAS DE USO

