La mujer, el ser más excepcional creado por Dios

Dulce, sufrida, paciente, amorosa, sacrificada, se desvive por sus hijos; es un vivo ejemplo de la Santísima Virgen María. Pero claro, si la mujer es el ser más excepcional creado por Dios, base de la sociedad cristiana, hay que envilecerla. No escribo fábulas, relato acontecimientos que he vivido.





Este cambio iniciado por Satanás, no podía llevarse a cabo repentinamente, era un proceso minuciosamente preparado por los enemigos de la Iglesia, para su destrucción. El hecho más antiguo que recuerdo, hará unos 40 años, es cuando una feminista radical, masona, francesa, dijo que por fin estaban consiguiendo que la mujer española perdiera su pudor y recato. Hace bastantes años, un domingo por la mañana temprano voy paseo y se me acercan unos mozalbetes y me dicen si por favor les pagaba un taxi para llevar a su casa a una jovencita que estaba borracha, sería sobre las 9 de la mañana.





En otra ocasión tuvieron que llevar al Hospital de Valdecilla por la noche, a unas jovencitas (ningún chico) afectadas por el alcoholismo; tengo en frente de mi casa un colegio; hace unos años vi que había mucho alboroto en un grupo de jóvenes de ambos sexos, me refiero a ellos recriminando su actuación y me dice un chico que eran ellas, las chicas, las que los provocaban. Estoy en un supermercado, fin de semana, una joven lleva una botella de vodka, que es trilita pura y la digo, ¿Sabes lo que has comprado? Y me responde, ya tengo 18 años. Esto es muy reciente, voy por la acera cerca de mi casa, veo a dos Jovencitas, una lleva sobre su pecho envuelta en una manta y se dirige a mí, miré que bonita es, creí que era una niña, pues no, era una perra, y la joven me dijo que no quería ni hijos ni hombres. Asombroso.





Pues brevemente ese es el proceso de destruir la sociedad cristiana, y estamos en pleno auge, y ahora aquellas maléficas femeninas radicales, han destrozado a las jóvenes, que ya no saben ni lo que son, y esta situación está llegado a una situación alarmante . Podría relatar más acontecimientos que he vivido, pero lo que no acierto a comprender es que Satanás ha conseguido su objetivo, y ahora resulta que el mayor enemigo de la mujer es la propia mujer. Alucinante. Por eso muchas mujeres que han resistido a este ataque maléfico, sufren mucho.





Espero que esta situación totalmente inhumana, este llegando a su fin. La Virgen Santísima es la MUJER MAS FEMENINA y consolará en esta prueba, a las mujeres que han permanecido fieles.