Ojos de arrepentimiento y de perdón

Esta mañana fui a un supermercado para comprar un calentador. Cuando llegué al lugar donde vendían electrodomésticos, no había nadie: ni vendedor, ni compradores. Le pregunté a una chica con el mono del Centro y me dijo que el tendero estaba reunido y que volvería enseguida.

Más tarde llegó una anciana. Me preguntó por el vendedor y le dije que llevaba allí un cuarto de hora esperando y que me dijeron que pronto volvería. Cuando apareció el dependiente, la señora fue con el paso ligero hacia él y empezó a explicarle lo que quería. Como yo había abandonado mi negocio para comprar el calentador, como estaba el primero, como llevaba 15 minutos esperando, como la anciana lo sabía, lo consideré un atropello y fui para ella.

De forma enérgica e indignada, le dije que tenía la cara muy dura. Que yo estaba trabajando y que ella estaba jubilada… Tengo que decir que esta ha sido la primera vez en mi vida que le levanto la voz a una señora mayor. Mientras me dirigía para mi trabajo con el dolor por haber hecho aquello, me iba preguntando:” ¿Habré sido demasiado duro?” Entonces me la crucé por la calle y nos miramos. En sus ojos se dibujaba el arrepentimiento, y yo le perdoné con los míos.