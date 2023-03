Devuelving, una franquicia online productiva, de éxito y económica Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Las franquicias son una excelente oportunidad de negocio para los emprendedores porque les ofrece el respaldo de una marca ya afianzada. No obstante, muchas de estas necesitan una elevada inversión que no todos pueden permitirse.

Esta situación puede desanimar a potenciales franquiciados y limitar su capacidad de emprender en este modelo de negocio. Afortunadamente, existe una alternativa rentable y exitosa en el sector de las franquicias online; Devuelving. Con su novedoso modelo de franquicia online rentable, Devuelving destaca en el mercado por ofrecer una oportunidad de negocio única y accesible para emprendedores sin realizar una gran inversión inicial.

Rentabilidad, éxito y bajo precio de inversión en Devuelving La franquicia online de Devuelving es una opción económica y de alta rentabilidad para quienes buscan tener su propia tienda en línea. Con miles de artículos de gran consumo y primeras marcas a precios asequibles, los clientes pueden ahorrar dinero en sus compras habituales, mientras que los franquiciados gestionan su negocio de manera cómoda desde casa y sin los gastos adicionales asociados a un local físico.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacables de la empresa es el bajo coste de inicio, con un único canon de 3.265 € + IVA y sin royalties ni costes posteriores, lo cual hace de esta franquicia una gran oportunidad de negocio con una mínima inversión. Además, al ser un negocio online, está abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que permite mayor flexibilidad y adaptabilidad a los horarios del franquiciado.

Devuelving cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el sector, avalada por más de 200 franquiciados satisfechos, lo que demuestra su éxito y confianza en la empresa.

¿Cuáles son los mayores beneficios de crear una franquicia online rentable con Devuelving? Crear una franquicia online rentable con Devuelving ofrece numerosas ventajas para los inversores interesados en este modelo de negocio. La primera ventaja tiene que ver con que el modelo de franquicia de Devuelving permite tener un ahorro de tiempo considerable. La elección del local adecuado puede ser un proceso largo y complicado que ralentiza la expansión del negocio.

Al no requerir un local, el franquiciado puede empezar a desarrollar su actividad desde el principio y sin demoras.

La flexibilidad de horario y lugar de trabajo es otra ventaja clave de este modelo de negocio. Al no tener que operar desde un local físico, el franquiciado tiene la libertad de trabajar desde cualquier lugar y establecer un horario más flexible que se adapte a sus necesidades. Finalmente, al no necesitar contratar personal, el franquiciado también ahorra tiempo en la gestión de personal contratado, lo que le permite centrarse en otras áreas importantes de la gestión del negocio.

Por todo lo mencionado, crear una franquicia online rentable con Devuelving es una de las mejores opciones de inversión y rentabilidad en España en 2023.

