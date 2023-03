Miembros de la Comisión Europea visitan las instalaciones de Neoalgae para valorar el proyecto LIFE ALGAR - BEE que lidera la pyme asturiana

Neoalgae, empresa biotecnológica asturiana, recibió el pasado jueves en sus instalaciones a miembros de la Comisión Europea con motivo de la exitosa finalización del proyecto LIFE ALGAR-BBE (microALGae with ARomatic plants as Biostimulants with Biocide Effect). Este proyecto, liderado por Neoalgae, ha tenido como misión desarrollar nuevos bioestimulantes con efecto biocida a partir de microalgas y plantas aromáticas para reducir el uso de químicos agrícolas y pesticidas convencionales en un 56% La reunión celebrada en Gijón con los socios del proyecto, fue presidida por la Comisión Europea que contó con miembros destacados del organismo como Filipa Ferrão, Monitoring expert LIFE de NEEMO-IDOM o Manuel Montero Ramírez, Project Advisor de CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, Established by the European Commission), que acudió a las instalaciones de Neoalgae expresamente desde Bruselas para constatar los buenos resultados del proyecto.

La delegación de la Comisión Europea desplazada hasta Gijón acabó la jornada "extraordinariamente satisfecha", difunden desde Neoalgae. Los miembros europeos destacaron los avances en la formulación de un nuevo producto en el sector agro con acción bioestimulante y con acción biocida. No en vano, en los últimos meses de LIFE ALGAR – BEE , Neoalgae ha constatado el impacto que tiene en el medio ambiente y en la salud humana el uso de pesticidas y fertilizantes químicos utilizados en la agricultura

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, la pyme asturiana, que en el 2022 recibió el Premio Avanza como reconocimiento a su labor y compromiso, ha podido desarrollar productos bioestimulantes de microalgas y plantas aromáticas y acción biocida, además de liderar las tareas de comunicación y monitorización ambiental. Este proyecto también cuenta con socios de la talla de ENDESA, empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal, que se ha encargado de desarrollar los cultivos de microalgas. CTAEX, asociación empresarial sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es apoyar a las empresas agroalimentarias mediante el I+D+i y la transferencia de tecnología, participando activamente en la consecución de la excelencia competitiva del sector agroalimentario, ha podido validar la eficacia de los bioestimulantes en cultivos como maíz, tomate, patata y pimiento, y la notable reducción del uso de químicos y pesticidas.

NEOALGAE, que adicionalmente ha constatado estos beneficios en otro tipo de cultivos como rosa, plantas ornamentales y cultivos hidropónicos, está culminando la fase de comercialización y ultimando el plan de negocio para poner en el mercado los productos durante el segundo semestre de 2023.

Sobre el proyecto LIFE ALGAR-BBE

Este proyecto está apoyado por el Programa Life, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). Este programa es un instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.

Neoalgae, más de 10 años innovando desde Asturias

Neoalgae cuenta actualmente con tres divisiones de negocio: Agro Tech, Food Tech y cosmética, todas ellas con las microalgas como base de su desarrollo. Las marcas más conocidas por el gran público son Alskin Cosmetics, alta cosmética marina destinada a pieles maduras y Dersia, cosmética vegana para pieles jóvenes.

En el ámbito científico, Neoalgae se ha posicionado como referente biotecnológico en el cultivo y desarrollo de microalgas con un fuerte compromiso medioambiental. Es pionera en el desarrollo de aplicaciones y cultivos de microalgas a lo que le suma la puesta en mercado de innovadoras referencias a través de sus distintas marcas y líneas de negocio. Tiene su sede operativa en una moderna planta en Gijón, autosuficiente energéticamente, compuesta por invernaderos para el cultivo de distintas especies de microalgas, laboratorios especializados, planta de fabricación de cosmética natural un recién inaugurado edificio-oficina que ha permitido incrementar la capacidad técnica de la planta. Además, cuenta con 9 patentes, 12 premios, 18 certificaciones y cerca de 40 proyectos de I+D, estando certificada en la FSSC 22.000 lo que avala toda la calidad de sus productos.