Medical Marketing se consolida en el top de las mejores agencias en marketing digital especializadas en España Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 17:07 h (CET) Un equipo de jóvenes multidisciplinarios conforma la agencia Medical Marketing, liderada por su CEO, Manuel Guerrero, quienes marcan tendencia con el método Pandora.

En la entrevista especial se refiere sobre el exitoso sistema que han desarrollado y con el cual han logrado potenciar su cartera de clientes y hacer crecer a las clínicas en toda España y a nivel internacional.

Medical Marketing ha pasado de ser emprendimiento de un grupo de ingenieros andaluces a convertirse en una reconocida agencia de marketing médico, la cual hoy se sitúa en el top de las mejores agencias de marketing en el sector médico del mercado español; y que además, ya ha roto las fronteras, expandiéndose con éxito hacia Sudamérica.

En apenas cuatro años, el equipo MM ha probado su valía y, por ello, las grandes clínicas y especialistas de la salud en toda España les confían de forma plena su estrategia de marketing. En definitiva, se han diferenciado de la competencia y hoy por hoy son un referente en el marketing médico a escala internacional.

La clave del éxito de MM radica en su alto nivel de especialización, la constante innovación digital y combinación con la inteligencia artificial en la que basan su oferta de servicios, dando como resultado un sólido posicionamiento y crecimiento de las empresas del sector médico a la cuales se dedica.

Referente en Sudamérica “Este es un campo cada vez más competitivo y creciente en todo el mundo. Sin embargo, hemos probado que nuestro método Pandora y nuestras estrategias son eficaces, no solo dentro de España, sino en otros países de Sudamérica, como Argentina, Venezuela y Colombia, hacia donde hemos expandido nuestra oferta”, explica Manuel Guerrero, CEO de MM durante la entrevista especial.

¿A qué deben el creciente éxito de MM?

Principalmente, porque nuestras estrategias realmente funcionan, podemos captar más pacientes y capitalizar más para nuestros clientes. Nuestro método está ampliamente probado y se sustenta porque hacemos un diagnóstico y reconocimiento muy riguroso de las audiencias.

¿Cómo lo hacen?

Se requiere, como mínimo, dedicar un 80 % del tiempo a conocer íntimamente la audiencia a la que nos dirigimos, lo cual es un factor clave para poder interpretar los deseos del cliente y, además, poder cumplir con los objetivos a los que nos hemos comprometido… En MM usamos el método Pandora para trabajar las audiencias, de estas se deriva un informe completo y eficaz que nos permite avanzar de forma asertiva con nuestras campañas y creativos.

¿En qué consiste el método Pandora?

Consiste en la combinación de creatividad, innovación digital e inteligencia artificial para diseñar campañas y planes estratégicos para cada cliente, después de un estudio exhaustivo de sus audiencias. Obtenemos métricas muy especializadas que nos permiten situarnos en el contexto adecuado y con base en ello, asumimos metas y compromisos que podemos cumplir; así como el sólido posicionamiento de marca de nuestros clientes. Lo hemos cumplido cabalmente con cada uno de ellos, y por eso estamos tan satisfechos.

¿Cómo ha sido la internacionalización de MM?

En definitiva, un gran reto. En principio, comenzamos trabajando con médicos latinoamericanos desde España, entre ellos venezolanos, colombianos y argentinos. Luego comenzamos a ampliar nuestra cartera con clientes que ejercen en estos países directamente y allí nuestro sistema ha funcionado de maravilla. Próximamente, queremos expandirnos hacia Chile o Uruguay.

¿Y en España cómo ha sido la experiencia?

Tremenda. Trabajamos con clientes de casi todas las comunidades españolas y en diversas especialidades médicas. Entre ellas, cirugía y medicina estética, fertilidad y reproducción asistida, psiquiatría, neurología, ortopedia, ortodoncia, medicina bariátrica y dermatología, entre otros.

¿Cómo se diferencian de la competencia?

Básicamente por nuestra rigurosidad, análisis y versatilidad. Algunas agencias de marketing aún continúan segmentando por edad a las audiencias, un viejo método que ya no aporta los mismos resultados. Por el contrario, cada día se debe identificar más al buyer, persona o avatar, que será un modelo de persona que representará a toda la audiencia y basado en otros criterios específicos más allá de la edad.

¿Cómo se siente ser un referente en el marketing español?

¡Una alegría y compromiso! Principalmente, porque contamos con un staff de 20 profesionales multidisciplinarios, trabajando desde diversos frentes, además de asumir un compromiso de innovación y actualización profesional en cuanto al trato de nuestros proyectos y clientes. Esto, aunque no lo crean, nos ha permitido marcar la diferencia y hoy son muchas las clínicas que nos conocen, dentro y fuera de España. Seguiremos creciendo y expandiéndonos.

