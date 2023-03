Modesto Gutiérrez Losada, un modelo de referencia para los emprendedores Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 16:00 h (CET) Modesto Gutiérrez Losada siente que la innovación es esencial para el éxito de cualquier empresa. Esta forma de pensar se ha incorporado profundamente en el corazón de la filosofía de “Tu Casa Express”, que se ha convertido en un ejemplo a seguir en el sector financiero mexicano. El empresario considera que una compañía no puede triunfar si no evoluciona constantemente, ya sea para mejorar la experiencia de los empleados o atender mejor a los clientes.

Losada es un líder empresarial muy respetado, debido a que comprende el gran valor de escuchar la voz de la intuición, para identificar buenas oportunidades de negocio. Siempre está dispuesto a llevar a cabo nuevas iniciativas en busca de la innovación, y se caracteriza por ser capaz de implementar con éxito cada una de las ideas que propone. Esto le ha valido la suficiente notoriedad para convertirse en un modelo de referencia para todos los emprendedores.

Considera que aprender es la mejor manera de mantener una perspectiva abierta. Para Modesto, la autogestión de la educación es la clave, porque aunque hay muchas herramientas impartidas en un entorno formal, actualizar los conocimientos constantemente da mejores resultados.

Modesto Gutiérrez Losada sabe que un hombre de éxito nunca debe dejar de aprovechar la oportunidad de aprender. Para desarrollar su conocimiento, se dedica a la lectura constante. Junto con esto, también es consciente de la importancia de participar en diversos cursos, conferencias y talleres que lo ayudan a profundizar su formación. A veces, es invitado por diferentes instituciones a dar conferencias y compartir su experiencia.

El empresario tiene la visión de mantenerse actualizado al usar nuevas tecnologías para el beneficio de la empresa. Esto le permite aprovechar los beneficios de la web, como la rapidez de la información, la posibilidad de expandir su llegada a través de las redes sociales y la capacidad del trabajo remoto. El uso de estas innovaciones tecnológicas le permite al empresario estar al tanto de lo que acontece en el mundo de los negocios, en tiempo real.

Asimismo, Modesto sabe que es fundamental conocer los mercados con los que se quiere trabajar. A pesar de que, en un principio, es posible creer que los países son muy similares, simplemente por el hecho de que se habla el mismo idioma, es importante estar conscientes de que hay muchas diferencias, no únicamente en cuanto a palabras, sino también en aspectos culturales, religiosos, legales, entre otros. Por ello, es extremadamente significativo comprender qué es lo que el mercado requiere para poder volverse un emprendedor de éxito.

Nunca ha depositado gran fe en los planes de negocio de hace más de 20 años, aun así trata de anotar siempre sus ideas, conceptos y propuestas de valor únicos que lo han diferenciado de la competencia. Asimismo, realiza proyecciones financieras que le permiten visualizar su futuro y su posición en el mercado. Estas mediciones lo ayudan a cumplir sus metas y continuar explorando nuevas posibilidades.

Modesto Gutiérrez Losada siente un gran entusiasmo con el éxito de “Tu Casa Express”, ya que, con su desarrollo, han logrado ofrecerles a diferentes personas la posibilidad de convertirse en dueñas de sus propias viviendas. Esta compañía, con una fuerte presencia social, les ha dado a muchos mexicanos un patrimonio sólido, que el propio cliente puede disfrutar y traspasar a sus herederos.

El éxito de la empresa de Modesto Gutiérrez se sustenta en la innovación como su piedra angular. Esto le permite mejorar continuamente su actividad empresarial y explorar nuevas posibilidades de negocio. Del mismo modo, lo que le ha permitido sobresalir entre sus competidores es su destacable capacidad de liderazgo, que le ha convertido en una figura destacada.

