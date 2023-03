La prescripción de asociaciones de diabetes reduce la carga asistencial y económica de la sanidad pública Comunicae lunes, 13 de marzo de 2023, 13:23 h (CET) La iniciativa "Prescribe Asociacionismo en Diabetes" cuenta con el aval de sociedades científicas, Fundación redGDPS y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Ninguna administración contempla en España la prescripción del asociacionismo en diabetes La prescripción social de asociaciones de pacientes permite reducir la carga asistencial y económica de la sanidad pública, según una revisión de estudios realizada por la Federación Española de Diabetes (FEDE), que, con este objetivo, lanza la campaña ‘Prescribe Asociacionismo en Diabetes’, con el aval de varias sociedades científicas y colegios profesionales. En este sentido, Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, resalta que "la labor de las asociaciones de pacientes con diabetes es fundamental tanto para el paciente como para el sistema sanitario por la función de acompañamiento, educación y asesoramiento". A lo que añade las asociaciones asumen "tareas no cubiertas por la Administración de atención integral al paciente y prevención de complicaciones e incluso de nuevos casos".

La prescripción del asociacionismo en diabetes es una práctica introducida en muchos sistemas sanitarios de otros países por su alto valor para el paciente y sistema sanitario, pero en España no está contemplada por ninguna administración. "Los médicos que prescriben asociaciones de pacientes son muy pocos. Incluso en el Reino Unido, con un sistema sanitario que dedica recursos a la prescripción desde 2019, el 96% de los profesionales sanitarios remite a los pacientes a servicios comunitarios, en lugar de a las asociaciones", apunta Perán.

Según el sistema sanitario británico (NHS), los mayores beneficios de la prescripción de asociacionismo son: bienestar del paciente; acompañamiento psicológico; menor presión sobre los médicos generales y ahorro de costes. "Este tipo de prescripción es una forma fantástica de humanizar la sanidad, uno de los objetivos que no siempre se cumplen para el paciente crónico", explica el presidente de FEDE.

Además, el uso de recursos hospitalarios por parte de los pacientes a los que se les recomienda una asociación es una quinta parte menor que el resto, según algunas investigaciones. "El envejecimiento de la población y el aumento de las personas con enfermedades crónicas obliga a encontrar alternativas a las intervenciones médicas tradicionales. La prescripción social ofrece una forma de abordar la salud y el bienestar mediante el uso de métodos no médicos que pueden ayudar a aliviar los costes del sistema sanitario", comenta el doctor Francisco Javier Ortega Ríos, miembro de Fundación redGDPS (coordinador en Castilla León) y del Grupo de Atención Primaria y Prediabetes de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y embajador de la campaña ‘Prescribe Asociacionismo en Diabetes’.

Acciones en redes e informes de situación

La campaña ‘Prescribe Asociacionismo en Diabetes’ cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Fundación redGDPS, y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos; y el apoyo de Abbvie, Abbott, Boehringer Ingelheim, Lilly, Novo Nordisk y MSD.

La iniciativa constará de diferentes acciones en redes sociales, medios de comunicación, vídeos, informes y webinars para dar a conocer esta fórmula que permitirá a profesionales sanitarios y pacientes crónicos contar con más herramientas para poder aumentar la prescripción del asociacionismo.

