La lucha contra el dolor crónico de una patente granadina y una empresa suiza

TERYOS METHOD, de la empresa IBL S.L. y desarrollado gracias a la tecnología de Biotronic Advance Develops, ha demostrado ser un tratamiento extraordinariamente innovador y eficaz en la lucha contra el dolor crónico. Por esta razón, la empresa suiza SiArt SWISS COMPANY, empresa que trabaja para promocionar la salud y mejorar la calidad y expectativa de vida de las personas, ha llegado a un acuerdo internacional con los creadores de TERYOS METHOD para colaborar en la expansión de esta metodología revolucionaria. “El objetivo es ayudar lo máximo posible a que se puedan beneficiar el mayor número de personas en el mundo de los efectos tan positivos que posee TERYOS METHOD contra el dolor crónico. Y todo ello, gracias a sus creadores: la Dra. Susana Ríos Álvarez y el Dr. Carlos De Teresa Galván.”, nos explica Raúl Puig Añón CEO y fundador de la empresa helvética SiArt SWISS COMPANY. La estrategia del novedoso método TERYOS (Therapeutic Target Non-Invasive Stimulation) actualmente trabajando en la nueva Unidad de Medicina Clínica Funcional y del Deporte del Hospital VITHAS Granada con los doctores mencionados, Dr. Carlos De Teresa y Dra. Susana Ríos, “se sustenta en las aplicaciones médicas de la bioelectrónica, que ofrece nuevas técnicas de diagnóstico, recogida, digitalización y análisis de datos de cada persona. La utilización de una metodología médica bioelectrónica, como el Método TERYOS, aporta grandes beneficios a los pacientes. Se trata de técnicas de elevada selectividad, no invasivas y sin efectos secundarios, que se postulan como tratamientos de primera línea terapéutica. Las técnicas utilizadas permiten mejorar la funcionalidad del paciente y el rendimiento del deportista a través de herramientas bioelectrónicas, aplicadas a la optimización de la estimulación neurofuncional y de programas de entrenamiento físico.”, explica el Dr. Carlos De Teresa Galván. Pacientes con patologías musculoesqueléticas, como artrosis y lumbalgias; neurológicas, como neuralgias orofaciales o secuelas post-ictus; o procesos degenerativos crónicos cuyos principales síntomas son la disfunción y el dolor, como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide, pueden ser tratados de forma eficaz en esta Unidad de Medicina Clínica Funcional y del Deporte del Hospital VITHAS Granada. “Desarrollamos programas médicos conjuntos con la Unidad del Dolor, traumatología, neurocirugía, rehabilitación y fisioterapia, entre otros, para hacer una más completa aproximación a disfunciones que perpetúan cuadros de dolor; y hacerlo con técnicas no invasivas y sin efectos secundarios”, cuenta la Dra. Susana Ríos Álvarez. Por su parte, el fundador y CEO de la empresa suiza SiArt SWISS COMPANY, Raúl Puig Añón, añade que: “Esperamos que esta alianza entre los creadores de TERYOS METHOD y nuestra empresa suiza ayude a expandir esta metodología única más allá de las fronteras españolas. Porque además define muy bien nuestra manera de trabajar y pensar. Defendemos la creación de metodologías no intrusivas, accesibles, sin causar efectos secundarios y que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo hemos dicho muchas veces, nuestra empresa SiArt SWISS COMPANY lleva en su ADN mejorar la calidad de vida de las personas. Sentimos que la Ciencia es la base de nuestro único y conjunto camino como especie. Porque, aunque pueda parecer extraño para algunos, nosotros creemos en la buena condición y esencia del Ser Humano, todos somos uno. Y sin progreso en la Ciencia y en la medicina estaríamos perdidos. Para nosotros esto no son solo palabras, quien nos conoce bien sabe que así lo sentimos.” Y no es de extrañar, ya que hay que recordar que SiArt SWISS COMPANY es la creadora de la marca JP Tró Extract IMMUNITY, un complemento exclusivo, 100% natural y sin efectos secundarios, a base de extracto de Polypodium leucotomos, y con Zinc, Selenio y Vitamina D que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. JP Tró Extract IMMUNITY acompaña en cada una de las fases en la aplicación de TERYOS METHOD porque así lo proponen los creadores y doctores de este Método. Pero JP Tró Extract IMMUNITY, además de ser un complemento diferente, también realiza una importante labor social y ecológica. Con la selección de las Polypodáceas, que estaban en peligro de extinción, SiArt SWISS COMPANY recupera y fomenta la biodiversidad. Por otro lado, JP Tró Extract y junto con la defensa de un Comercio Justo que realiza su empresa suiza, proporciona trabajo a un gran número de familias nativas ayudándoles a prosperar en unas tierras cada vez más olvidadas y cuyo entorno siempre fue muy difícil. JP Tró Extract es el resultado de años de estudio y conocimientos sobre la biología de varios tipos de plantas de una misma familia: las Polypodiáceas (Polypodiaceae). “Para conseguir una formulación única se realiza una cuidadosa selección de plantas de polypodium leucotomos. Esta selección hacen que JP Tró Extract sea un producto único. Y porque todo ello se realiza a partir de distintos lugares y en donde las plantas se desarrollan en su habitat más natural y controlada”, explica Raúl Puig Añón. Ahora, la patente granadina TERYOS METHOD y la empresa suiza SiArt S.à.r.l SWISS COMPANY estarán juntas en la lucha contra el dolor crónico y muy pronto esta metodología se podrá encontrar en otras partes del mundo.