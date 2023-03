La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) permite a personas y autónomos cancelar sus deudas personales Comunicae lunes, 13 de marzo de 2023, 09:32 h (CET) El proceso judicial es de lo más ágil y puede realizarse de un modo 100% digital. Un matrimonio de emprendedores canceló una deuda de 65.000€ gracias a la LSO. Con Saldados es posible cancelar una deuda personal sin perder la casa o cualquiera de los bienes Sube el precio de la compra, de la vivienda, de la gasolina… y las personas cada vez lo tienen más difícil para llegar a fin de mes. Esta situación lleva a las familias a pedir préstamos y endeudarse para poder hacer frente a gastos tan comunes como la alimentación, el alquiler o la hipoteca, el colegio de los niños o el transporte. Pero, ¿qué opciones tiene una persona cuando se ve ahogada por sus deudas? Tanto los particulares como los autónomos tienen la oportunidad de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO), una ley que permite cancelar las deudas personales. Se trata de un proceso ágil que puede tramitarse de un modo 100% digital con la ayuda de abogados especializados.

Un matrimonio de emprendedores canceló una deuda de 65.000€ gracias a la LSO

Un ejemplo de cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad es el de un matrimonio que decidió emprender abriendo un pequeño negocio de platos preparados. Para iniciar el proyecto solicitaron un préstamo de 65.000€. Sin embargo, tres años después, a la mujer le detectaron fibromialgia, una enfermedad que le impidió seguir con su actividad como responsable del local. En este caso ella era la titular del préstamo y su marido era el avalista, así que, en caso de embargo, ambos se verían afectados.

Cuando estaban en una situación límite acudieron a Saldados para encontrar una solución y el equipo de abogados especializados les ayudó a tramitar la cancelación de sus deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad. Tras unos meses de procedimientos legales su vida dio un giro de 180 grados y el juez canceló el 100% de sus deudas contraídas. El caso de estos argentinos es un claro ejemplo de cómo la LSO permite cancelar deudas personales y recuperar el control de tus finanzas.

Requisitos para acogerse a la LSO y cancelar deudas personas

Para iniciar el proceso de cancelación de deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad es necesario presentar ante el Tribunal competente la documentación necesaria que acredite la situación de insolvencia. A continuación, Saldados, despacho especializado en exoneración de deudas a través de la LSO, comparte los requisitos para acogerse a la ley:

Ser una persona en situación de insolvencia actual o inminente. Se considera insolvente a aquella persona que no puede pagar el dinero que debe a otra persona o empresa dentro del plazo establecido en un contrato. También es posible cancelar deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social mientras no superen los 20.000€.

Se considera insolvente a aquella persona que no puede pagar el dinero que debe a otra persona o empresa dentro del plazo establecido en un contrato. También es posible cancelar deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social mientras no superen los 20.000€. La deuda no puede superar los 5 millones de euros.

No tener antecedentes penales económicos ni sanciones administrativas graves o muy graves.

ni sanciones administrativas graves o muy graves. Ser deudor de buena fe . Es decir, acreditar que las circunstancias que han llevado a la situación de insolvencia no son imputables a la mala fe.

. Es decir, acreditar que las circunstancias que han llevado a la situación de insolvencia no son imputables a la mala fe. No haber solicitado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en los últimos 5 años.

(EPI) en los últimos 5 años. No haber iniciado el trámite de concurso de acreedores .

. No haberse acogido a la misma ley en los últimos 10 años. Cancelación total o parcial de la deuda sin perder los bienes

La Ley de la Segunda Oportunidad tiene como objetivo que las personas con deudas puedan salir del círculo de la deuda y recuperar el control de su vida. Por esta razón, existen hasta tres tipos de sentencias judiciales para eliminar las deudas:

Cancelación de deuda sin perder el patrimonio . Esta situación se puede dar en dos escenarios:

. Esta situación se puede dar en dos escenarios: En caso de que la persona endeudada no tenga patrimonio a liquidar las deudas quedarán canceladas y el deudor podrá comenzar de cero sin abonar nada.

las deudas quedarán canceladas y el deudor podrá comenzar de cero sin abonar nada. Es posible que el deudor tenga bienes pero no los quiera perder. En este caso el juez determinará un plan de pagos acorde a los ingresos de la persona endeudada. Este plan de pagos se establecerá teniendo en cuenta la capacidad de pago real del deudor.

se establecerá teniendo en cuenta la capacidad de pago real del deudor. Cancelación de deuda a cambio del patrimonio. Para cancelar su deuda el deudor tendrá que renunciar a su patrimonio. Es decir, cambiar sus deudas por unos bienes del mismo valor. Sobre Saldados

La plataforma digital de Saldados, constituida por abogados y especialistas expertos, ofrece un servicio online desde el cual se gestionan todos los asuntos y gestiones referentes a la Ley de la Segunda Oportunidad. Además de hacer que los clientes no sientan el peso de la deuda en su día a día, Saldados se hace cargo de todo el proceso, incluyendo las llamadas de los acreedores. El proceso finaliza eliminando el nombre de los deudores de cualquier lista de deudores en las que se puedan encontrar. La compañía ha saldado con éxito más de 500 casos por valor de más de 10.000.000€ de deuda cancelada. Más información en https://saldados.es/

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas énergie Fitness Iberia lanza Silver Warriors, gimnasio gratis para personas mayores de 70 años Dianova: 12 años de participación en la CND, la reunión anual más importante sobre políticas de drogas ZEISS piensa y actúa de manera sostenible Conclusiones del F&B SUMMIT organizado en HIP2023 por AIDABE Sir Georgios Katsos llega al mercado español con Ge&Fr Capital Advisors su nueva empresa de asesoramiento financiero