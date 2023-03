Conseguir un iPhone XR reacondicionado, con Apple Adictos

Una encuesta realizada el año pasado a 1.500 ciudadanos de entre 18 y 65 años mostró que el 44 % de estos ha comprado en algún momento un teléfono reacondicionado.

El mercado de móviles reacondicionados está en auge en este país por varias razones: el bajo precio de estos productos, la posibilidad de acceder a un móvil de gama más alta y la sostenibilidad que comporta.

En este sentido, cada vez hay más empresas que se decantan por emprender un negocio dedicado al reacondicionamiento de teléfonos móviles. Sin embargo, no todas las compañías ofrecen las mismas garantías.

Para los compradores que desean acceder a un móvil reacondicionado, es importante investigar previamente dónde es mejor conseguir este tipo de productos. Con un mercado tan amplio y con tanta competencia, es fácil caer en estafas, empresas que no cumplen con sus promesas o compras que acaban saliendo mal.

En este sentido, Apple Adictos es una tienda online centrada en la comercialización de iPhone reacondicionados que han pasado por altos controles de calidad. Disponen de muchos modelos y uno de los más vendidos es el iPhone XR reacondicionado.

Qué aspectos tener en cuenta antes de comprar un iPhone XR reacondicionado en una web Lo primero que hay que considerar es que se trate de una web de confianza. Para ello, es interesante leer las reseñas de Google o las opiniones que hayan dejado otros compradores y que ejemplifiquen cómo ha sido su experiencia de compra. Esto puede ser de gran utilidad a la hora de dar el paso de comprar un iPhone XR reacondicionado online.

Por otro lado, es importante conocer los términos y condiciones de compra, los plazos para realizar devoluciones, el tiempo de entrega, los gastos de envío y, sobre todo, los métodos de pago seguros que ofrezca el e-commerce. De esta forma, el comprador se asegura de no perder su dinero en caso de que el producto final no le guste o de no caer en estafas.

Siguiendo con las características de los móviles reacondicionados, es esencial fijarse en la garantía: que sea de al menos un año, aunque en algunos casos puede pactarse un plazo superior, si la tienda o vendedor así lo quieren.

También es relevante saber de qué año es el móvil y su hardware. Hay móviles que envejecen mejor que otros, así que estaría bien informarse en foros sobre los mejores modelos antes de realizar la compra.

Por último, en relación con el precio, es interesante comparar con otras webs y también con el modelo nuevo, para elegir la mejor opción y contrastar si realmente vale la pena su precio.

Apple Adictos, el espacio donde encontrar un iPhone XR reacondicionado Siguiendo todos estos pasos, se puede dar con Apple Adictos, una web dedicada al sector de venta de artículos seminuevos desde 2014. En esta página, se puede encontrar, entre otros modelos, el iPhone XR reacondicionado, en color amarillo, azul, blanco, rojo, coral o negro.

Se puede elegir entre su versión de 64 GB o la de 128 GB. Su precio varía dependiendo de la capacidad de memoria y del estado del producto, el cual ronda entre correcto, muy bueno o como nuevo. Dicho esto, los precios oscilan entre 256 € la versión más barata y 299 € la más cara.

Todos los iPhone de Apple Adictos tienen una garantía de 12 meses incluida, con envío gratuito y 14 días de devolución.