¿Qué actividades llevará a cabo By Safe House en el mes de marzo? Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) El club By Safe House se acaba de inaugurar en el centro de Barcelona. Ya cuenta con una apretada agenda de actividades para el mes de marzo. Este club exclusivo privado es fruto de la iniciativa del polifacético empresario Isidoro Andaluz, quien también es el responsable del variado y atractivo calendario de eventos del local.

Además, los representantes de este nuevo punto de encuentro comentan que el lugar ha contado con una importante y nutrida receptividad por parte del público barcelonés. Ahora, se considera el sitio de referencia en que los profesionales y empresarios se reúnen para desayunar, hacer negocios, comer, cenar, degustar un buen vino y relacionarse.

Actividades para el tercer mes del año La cartelera de eventos del tercer mes del año de By Safe House comienza el jueves 2 con la transmisión del clásico Real Madrid vs. Barcelona. Allí, los socios y sus invitados podrán vivir las emociones de este encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey y los asistentes podrán disfrutar al máximo con pantallas gigantes full HD, la mejor barra de bebidas y las más deliciosas tapas.

Al día siguiente, la experta Asunción Sáez Mullor ofrecerá la conferencia 'Antiguo Egipto. Mitos, dioses y leyendas', en la cual los socios podrán conocer los últimos misterios que se han develado sobre una de las culturas ancestrales más enigmáticas en la historia de la humanidad. Por otro lado, la sexóloga Marina Costa hablará a partir de las 7:00 de la noche sobre sexualidad y los orgasmos sin tabúes.

Por otro lado, el sábado 4 de marzo también hay una agenda doble en este club exclusivo privado. Primero, se podrá disfrutar de la nueva temporada de la comedia terapéutica Aquí y Ahora de Raúl Alcaraz, un monólogo que ha sido un éxito total en ventas. Después, a partir de las 22 horas comienza Living Las Vegas, con el DJ José López & Guest, con el que no podrán parar de bailar.

Eventos para el crecimiento personal El propósito de By Safe House no es solo ofrecer a sus socios e invitados espacios para el ocio o el trabajo. Sus representantes indican que para este 2023 buscan también incorporar más actividades para el crecimiento profesional y personal. Por esta razón, está planificado ofrecer el curso de cine y series ‘La Narrativa de la Emoción’. Esta actividad contará con el aval de la Fundación Universitaria Martí L’Huma y la participación como docente del especialista Jesús Manuel Montané. Además, será totalmente presencial y solo acogerá a 30 personas.

En esta línea, para el 24 de marzo está confirmada la experta Carme G. Camins y su taller Grafología y Personalidad. Allí los asistentes podrán aprender sobre el perfil de la gente y sobre sí mismos, a través de su escritura.

En conclusión, By Safe House ha cerrado un mes de febrero sumamente positivo para sus socios e invitados. La actividad Night Feeling Sessions que se llevó a cabo el sábado 25 resultó todo un éxito y la música de Soulful House fue la protagonista. Otro evento del que todavía se habla es el concierto de Sandra Royo que tuvo lugar el viernes 24. Allí, el soul y el pop/rock cobraron vida con esta espectacular voz.

