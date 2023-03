Galerías del Tresillo llança WOMAN WEEK,una campanya per a reduir la bretxa salarial de les dones Comunicae sábado, 11 de marzo de 2023, 09:03 h (CET) L'empresa líder en sofà, ofereix un descompte de fins al 21% en tots els seus productes al col·lectiu de dones, com una mesura compensatòria a la diferència salarial que existeix a Espanya entre homes i dones Galerías del Tresillo va anunciar la seva campanya WOMAN WEEK, que té com a objectiu oferir de manera exclusiva al col·lectiu de dones un descompte de fins al 21% en tots els seus productes fins al 13 de març.

Amb aquesta mesura, l'empresa referencia en el sofà de Catalunya, cerca eliminar la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya.

Segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadístiques (INE), les dones haurien de cobrar un 20,9% més perquè el seu sou s'equiparés amb el dels homes.

Jaime Chía, director gerent de Galerías del Tresillo, va explicar que la campanya WOMAN WEEK forma part de la línia solidària que l'empresa ha traçat entre 2022 i 2024, com a "empresa compromesa amb els més necessitats i vulnerables de la societat, és per això que s'ha treballat aquesta campanya".

Per a poder accedir als beneficis de la campanya WOMAN WEEK, el col·lectiu de dones haurà d'introduir: WOMANWEEK023 al moment de la compra a la seva web: www.galeriasdeltresillo.com o trucar al departament d'Atenció al Client (651 78 03 25) o acostar-se a qualsevol de les 21 botigues que Galerías del Tresillo té a Catalunya.

Més treball solidari

Galerías del Tresillo, en el marc de la seva política responsabilitat social, té els drets de les dones com a eix central. Entre els projectes que ha participat es troba una iniciativa en la qual el desembre passat va aportar 1.000 minuts de recerca en la lluita contra el càncer de mama al Vall d'Hebron Institut of Oncology (VHIO).

A més, Galerías del Tresillo va signar un conveni amb Cáritas per a la donació de sofàs i butaques per als pisos destinats a famílies vulnerables que coordina aquesta entitat, un pla que permet tenir un habitatge digne a moltes persones en situació de pobresa.

I com a col·laboració internacional, aquesta empresa va ajudar a la construcció d'un orfenat per a nenes i adolescents a Uganda, a través d'un projecte de solidaritat amb l'ONG Rafiki Àfrica.

Sobre Galerías del Tresillo

Galerías del Tresillo, cadena de sofàs líder a Catalunya, compta amb més de 50 anys d'història i gairebé dos milions de clients han confiat en la marca per a adquirir un sofà. Segons l'últim estudi de satisfacció de setembre 2022, el 95% dels seus clients estan satisfets amb el servei i els productes que ofereix la marca catalana.

