Los beneficios de los productos personalizados con Certificación RCS de Ainos Publicidad

Nada puede quedar más registrado en la memoria de una persona después de una exposición o evento que un objeto obsequiado con una leyenda particular.

El merchandasing es una pieza fundamental en el posicionamiento de una marca. En Ainos Publicidad, además de un amplio catálogo de productos personalizados, es posible encontrar una novedosa gama de artículos y productos personalizados con Certificación RCS.

La novedosa línea de artículos reciclados de Ainos Publicidad Una de las tendencias más sobresalientes de los últimos años respecto a la producción y circulación de bienes de consumo es su sostenibilidad. El consumo responsable, enmarcado en una posición ética respecto al impacto de los productos en el medio ambiente, es uno de los factores primordiales en la nueva agenda productiva.

Los objetos de cortesía, objetos emblema de la marca que se quiere promocionar, no pueden estar ajenos a estas encrucijadas. Tanto es así que Ainos Publicidad, empresa dedicada a la producción de artículos personalizados para empresas, trabaja toda una gama de objetos que cuentan con certificación RCS. Dicho aval tiene como objetivo verificar la naturaleza de los materiales, si estos se reciclan o no, si pueden reutilizarse o no.

Entre la gama de productos de la coleccion reciclados de Ainos Publicidad se encuentran: libretas y agendas de cartón reutilizado, bolígrafos de PET reciclado, una amplia gama de artículos textiles que incluyen bolsas, maletines y mochilas, gorras y paraguas.

Una cadena de seguimiento ecológica a través de productos personalizados con Certificación RCS La cartera de productos de Ainos Publicidad es tan amplia que la gama de artículos confeccionados con materiales reciclados supera los 1.600.

Gracias a la tecnología blockchain, es posible realizar un seguimiento de los materiales con los que se produce la colección Impact green, con el consecuente ahorro de agua por artículo. La línea comprende el algodón reciclado impact, con el que se confeccionan fundas, bolsos y mochilas, entre otros; cuadernos de papel de piedra 100 % reciclados, gorras y botellas térmicas.

Esta colección utiliza materiales completamente reciclados, y mediante una certificación Aware es posible garantizar una correcta trazabilidad de cada producto, como así también garantizar un considerable ahorro de agua por cada producto solicitado.

Además de esta línea, la empresa cuenta con productos confeccionados con cáñamo, un material natural y ecológico, compuesto por fibras orgánicas y reciclables.

El portafolios de Ainos Publicidad ofrece no solo diversidad y capacidad de personalización de los artículos, sino también una búsqueda creativa y novedosa en los aspectos sustentables de los productos de consumo. Con distintas líneas, certificaciones y materiales nuevos y antiguos, se generan las condiciones adecuadas para posicionar una marca con un objeto moderno, adecuado a los requerimientos de la actualidad.