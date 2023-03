Las 5 fragancias preferidas de las celebrities, con Perfumería Comas Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 17:41 h (CET) Son innumerables las personas que se inclinan por usar las fragancias más queridas por las celebrities. Y es que, es bien sabido que desde hace décadas, las celebridades han sido embajadoras de marcas de perfumes y han desempeñado un papel importante en la industria. Las personalidades más famosas no solo promueven los productos en cuestión, sino que también los usan y se han convertido en verdaderos íconos con sus aromas característicos. Además, a través de ellos las estrellas han podido expresar su personalidad y estilo. En ese sentido, quienes estén buscando un aroma distintivo pueden acudir a lugares como Perfumería Comas, la cual opera de forma presencial y online.

Las fragancias más queridas por las celebrities; una mirada a las favoritas de Hollywood Como es evidente, los perfumes son una parte importante de la imagen de las estrellas y muchas de ellas se identifican con los aromas más deliciosos. Sí de Giorgio Armani, La Vie Est Belle de Lancôme, Good Girl de Carolina Herrera, Light Blue de Dolce & Gabbana y Euphoria de Clavin Klein son algunas de las fragancias más queridas por las celebrities.

Sí de Giorgio Armani es un perfume que ha sido elegido por famosas como Cate Blanchett y Julia Roberts. Su aroma suave y sofisticado lo convierte en ideal para cualquier ocasión. Por su parte, La Vie Est Belle de Lancôme es muy popular entre los artistas, cantantes, etc. Sus femeninas y elegantes notas de iris y jazmín han fascinado, por ejemplo, a la actriz Emma Watson.

A su vez, Good Girl de Carolina Herrera es un artículo seductor que destaca por su botella en forma de zapato de tacón. Este combina notas de jazmín, almendra y café. La cantante Taylor Swift se ha declarado fan de este perfume. Asimismo, vale la pena mencionar a Light Blue de Dolce & Gabbana, una fragancia fresca, cítrica y veraniega que mezcla el olor a limón y manzana. Esta ha sido elegida por celebrities como Beyoncé y Kylie Jenner.

Finalmente, hay que destacar que Euphoria de Calvin Klein ha cautivado a muchos amantes de los perfumes desde su lanzamiento en 2005 al combinar irresistibles aromas florales, amaderados y afrutados. No es sorprendente que Euphoria sea la fragancia favorita de algunas celebridades, entre ellas, Eva Mendes y Emma Watson.

Dónde obtener estos perfumes Todos los perfumes mencionados se pueden conseguir en Perfumería Comas, una empresa que destaca en el mercado por su trayectoria desde 1942. Los clientes pueden comprar los productos desde la comodidad de su casa a través de la página web.

Los usuarios que realicen una compra recibirán su pedido en un lapso de tiempo de entre 14 y 48 horas. Los que necesiten asesoría, pueden acudir al servicio de atención al cliente.

