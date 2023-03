Arganour cumple 10 años con un ritmo de nuevos lanzamientos imparable Comunicae viernes, 10 de marzo de 2023, 15:51 h (CET) Arganour, la marca malagueña de cosmética natural, celebra este mes de marzo su décimo aniversario Cuando la cosmética natural no estaba todavía de moda había una empresa que decidió apostar por ella. Pero no lo hizo del modo convencional, es decir, con un híbrido entre ingredientes 100% naturales y convencionales, sino que decidieron ser puristas desde el principio y ofrecer al mercado productos 100% naturales y certificados para reforzar aún más la credibilidad de la marca.

Su propio nombre da una pista del primer producto lanzado por Arganour, el aceite de argán 100% puro. Cuatro socios comenzaron su andadura en Málaga trayendo este aceite desde Marruecos cuando todavía no era apenas conocido en España. Poco a poco fueron ampliando su catálogo con otros aceites vegetales y esenciales.

El mercado empezaba a demandar productos más naturales para su cuidado personal y de belleza y, ante la falta de alternativas naturales a los cosméticos convencionales, los consumidores comenzaron a utilizar aceites, mantecas y productos puros para aprovechar sus beneficios.

Arganur consiguió posicionarse como la marca de referencia en aceites vegetales y esenciales en retails, vendiéndose en las principales perfumerías de España. La propia demanda de los usuarios hizo que esta empresa malagueña comenzase en poco tiempo a formular cosméticos 100% naturales como las cremas o las mascarillas capilares.

Poco a poco fueron creciendo, tanto en referencias como en número de clientes, ampliando su catálogo con una gran gama de productos para el cuidado facial y corporal. Todos sus cosméticos son 100% naturales, veganos y no se testan en animales, además, están certificados por reconocidos organismos como CAAE o Ecocert y cuentan con unos precios asequibles para que sean accesibles a todos los públicos.

Pero, sin duda, el gran salto lo dio en el año 2021 al convertirse en una marca de cosmética natural online gracias a su web, la cual recibe a diario miles de visitas a nivel nacional e internacional. Y es que, Arganour ya no sólo opera en España, ahora también hace envíos a otros países europeos como Italia, Alemania o Reino Unido, y sus productos están presentes en diferentes marketplaces.

Actualmente Arganour cuenta con más de 60 referencias en el mercado, destacando sus últimas novedades como el contorno de ojos Elixir, el sérum de ácido hialurónico Radiance o su loción crece pelos Strength; 1300m² de instalaciones; más de 30 trabajadores; y, línea de envasado y laboratorio propio en Málaga.

La compañía pretende celebrar sus 10 años por todo lo alto con eventos y actividades que por supuesto, compartirán con su comunidad más fiel en redes sociales. Sin ellos, la marca no sería lo que es y así se lo quieren agradecer.

El deseo de Arganour para los próximos años es seguir ampliando su catálogo de productos e impulsar su expansión bajo su lema: Cosmética natural al alcance de todos.

