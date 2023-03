Rafael Martín Bueno acerca de las negligencias médicas en partos Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 16:08 h (CET) Las negligencias médicas son fallos sanitarios que pueden ocurrir por acción u omisión, provocando daños al paciente. El personal médico comete negligencia al no efectuar sus acciones de acuerdo a lo establecido en el protocolo estándar de la profesión. Dicho comportamiento concede al afectado el derecho de recibir una indemnización.

Uno de los fallos sanitarios más frecuentes sucede durante los partos, generando lesiones graves a la madre y al bebé. En caso de sospecha o verificación de una negligencia, las víctimas deben solicitar la asesoría de un perito. Del mismo modo, es necesario contar con el apoyo de un abogado especializado en el área como Rafael Martín Bueno.

Tipos de negligencias médicas en partos Durante el parto es posible que ocurran eventualidades que los médicos no sean capaces de prevenir ni controlar. Asimismo, existen numerosos casos con daños generados por negligencia en el accionar del personal sanitario. En este último, los encargados de asistir el alumbramiento no realizan el proceso de forma oportuna o eficiente.

En este sentido, hay varios tipos de malas praxis frecuentes en los partos. El error más recurrente es el uso inadecuado del instrumental médico que causa lesiones en la madre y el bebé. También es común que los doctores no adviertan la falta de oxígeno en el infante lo que produce daños cerebrales irreversibles o la muerte del neonato.

Por otra parte, es posible que un nacimiento requiera el uso de una cesaría, pero se realice un parto vaginal, lo cual ocasiona desgarros en la madre. Un seguimiento incorrecto de la gestación también puede conllevar que no se detecten a tiempo patologías como el Síndrome de Down, el síndrome de Patau, entre otros.

¿De qué manera denunciar una negligencia médica en partos? Cuando se sospecha de la existencia de una posible negligencia médica, el primer paso es acudir a un letrado experto en el área como Rafael Martín Bueno. Este es un abogado con más de 20 años de experiencia en el sector del Derecho Sanitario. En su despacho puede realizar una valoración gratuita del caso para determinar si la demanda procede.

Es reconocido por obtener las indemnizaciones por negligencia médica más elevadas de España y ha participado en denuncias mediáticas. Del mismo modo, goza de prestigio en su gremio, obteniendo el Premio de Ley por su trayectoria.

Además, posee un equipo de abogados que asesora sobre la documentación necesaria y el valor de prueba que tienen para la denuncia. Asimismo, cuenta con peritos médicos altamente cualificados que verifican el procedimiento usado en el parto y examinan el cumplimiento de los protocolos de la profesión.

Los errores médicos pueden causar daños físicos o morales en los pacientes que suelen ser irreversibles. Por esto, se debe solicitar ayuda antes de que el posible delito prescriba. De este modo, es posible exigir la responsabilidad civil, patrimonial o penal de acuerdo a la gravedad de la lesión.

