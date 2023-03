ARH ECONOMIST afirma que las grandes empresas ya no buscan jefes, sino líderes

Dentro del órgano de gobierno de cualquier sociedad actual, los líderes son el mayor reclamo. Varios estudios reflejan que la productividad se incrementa cuando existe un buen liderazgo empresarial.

Las personas con capacidades directivas, las cuales logran sacar un rendimiento superior de las personas que dirigen en un grupo de trabajo, deberían ser cuidados por cualquier compañía actual, ya que mejoran la producción empresarial de forma notable.

Motivación Influir y conducir a un grupo de personas, motivándolas a trabajar con entusiasmo hacia el cumplimiento de los objetivos, es el reto que debería trabajar cualquier empresa, generando un entorno en el cual todos se sientan cuidados desde la empresa y liderados por la persona (CFO) que los guie al éxito profesional.

Experiencias para los empleados Disponer del lenguaje correcto ante los empleados permite alinear los valores necesarios para que el mensaje llegue de forma exitosa. Luego, llega el momento de la motivación para que todos los días los líderes sean capaces de tirar de la empresa, por lo tanto, la habilidad de animar, transmitir confianza, seguridad y ayudar a los demás creando un ambiente de trabajo perfecto, hará que se sientan más a gusto disminuyendo el malestar interno. Tener el magnetismo de lograr persuadir al resto a través de una sonrisa, seguido de la confianza estrechará los lazos. Saber resolver conflictos de forma rápida y solucionar problemas con inmediatez evitará que los empleados se encuentren ante situaciones que paran su desarrollo diario de cara a lograr los objetivos. Tener una buena capacidad de planificación y de coordinación de recursos tanto humanos como materiales y tiempos, es esencial. Para lograr los objetivos planteados, se debe transmitir la exigencia no solo a los colaboradores, sino también a uno mismo, ganándose a través de sus acciones la confianza de su equipo. El líder no debe pedir a sus trabajadores algo que no da; hay que predicar con el ejemplo.

Cabe destacar que si un miembro del grupo comete un error, se debe procurar otorgarle mayor apoyo y una orientación adicional, lo agradecerá.

“Un CFO sirve a sus empleados, liderándolos y guiándolos de manera efectiva hacia los resultados”.

El despacho profesional de economía y desarrollo de negocios ARH ECONOMIST, con sede en Madrid y Marbella, a través de su CEO - CFO el economista Andrés Hassen, lidera diferentes empresas desde el año 2003, brindando las soluciones y conclusiones necesarias para que sus clientes puedan tomar las mejores decisiones en el momento correcto de forma anticipada, asesorando con total confidencialidad y compromiso. Su lema es: “Lo importante para el cliente es importante para nosotros”.